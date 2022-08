Duplice omicidio padre e figlio: movente di natura privata, l'ipotesi dietro la violenta esecuzione

Proseguono senza sosta le indagini da parte degli agenti del commissariato di Cerignola e della squadra mobile di Foggia sul ritrovamento avvenuto ieri mattina, domenica 31 luglio, dei corpi senza vita di Gerardo Cirillo di 58 anni e del figlio Davide Pasquale di 27, entrambi uccisi con un colpo di pistola alla nuca e chiusi in due sacchi di plastica bianchi, abbandonati nelle vicinanze di un casolare tra i tubi di irrigazione di un terreno agricolo che entrambi avrebbero affittato qualche mese prima. I loro corpi sono stati ritrovati ad alcune decine di metri di distanza l'uno dall'altro. Gerardo Cirillo era in affidamento ai servizi sociali per una condanna risalente a un arresto avvenuto otto anni fa, nel 2014, per droga.

I due sarebbero usciti di casa nel primissimo pomeriggio di sabato. Qualche ora dopo, non vedendoli rientrare, un parente stretto ha lanciato l'allarme al 113. Sono state ascoltate alcune persone tra amici, conoscenti e familiari, ma non sarebbe stato effettuato alcuno stub. Si scava negli ultimi giorni di vita delle due vittime. Il movente, infatti, potrebbe essere di natura privata. Dietro la violenta esecuzione il presunto prestito di una somma di denaro, riporta l'Ansa. Sono in corso le indagini alla ricerca, oltreché del killer, di qualcuno che possa fornire maggiori dettagli o possa aver visto qualcosa. La pista della criminalità sarebbe stata esclusa.