Omicidio Gaeta ad Orta Nova: Procura ottiene il giudizio immediato per Mirko Tammaro, difesa chiede l'abbreviato

Dopo quasi sei mesi dall'omicidio del 20enne Andrea Gaeta, avvenuto nella notte del 3 settembre scorso ad Orta Nova, la Procura di Foggia ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato nei confronti del 26enne Mirko Tammaro, reo confesso del grave fatto di sangue. È stata quindi fissata per il prossimo 14 aprile, la prima udienza del processo in Corte d'Assise a Foggia (presidente Mario Talani).

Parallelamente, la difesa dell'imputato (avv. Antonello Decosmo) ha presentato richiesta per il rito abbreviato e si è in attesa di conoscere la data per comparire dinanzi al gup, che potrebbe, di fatto, scalzare l'udienza del 14 aprile. Dalla richiesta di rinvio a giudizio della Procura emerge la contestazione dell'omicidio senza aggravanti. "I miei clienti hanno chiesto espressamente di desistere da qualsiasi costituzione di parte civile", spiega il difensore della famiglia Gaeta, l'avvocato Michele Sodrio (nella foto in basso), "perché nessuna giustizia terrena potrà restituire loro Andrea, che era un figlio amatissimo dai suoi genitori e un fratello altrettanto amato. Sono sorpreso dalla scelta dei miei clienti, però la rispetto e ne prendo atto. Ci hanno tenuto a sottolineare che nessun avvocato sarà presente quale loro difensore, per cui il processo si svolgerà senza la presenza dei familiari come parti", conclude.