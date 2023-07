Ucciso a 17 anni da un ragazzo di 15: un simbolo di pace e di vita dedicato a Francesco Pio

Si terrà domani, martedì 18 luglio, alle 10, all’angolo tra Via Croce Santa e Via Lucera, la cerimonia dedicata al ricordo del 17enne Francesco Pio d’Augelli, vittima di omicidio, un anno fa, la sera del 18 luglio 2022. L’Amministrazione Comunale ha accolto la richiesta dell’associazione di volontariato Acafi per l’apposizione di una targa commemorativa per ricordare il giovanissimo concittadino ed ha deciso di piantumare un albero di olivo di 17 anni di età, la stessa di Francesco, come simbolo di continuità della vita.

Francesco Pio D'Augelli era stato assassinato il 18 luglio 2021 tra via Lucera e via Ferrini a San Severo con una coltellata infertagli al fianco sinistro della aorta sottorenale (leggi i dettagli).

Dichiarano il sindaco Francesco Miglio e gli assessori alla Cultura Celeste Iacovino e alla Toponomastica Felice Carrabba: "La perdita di una giovane vita per mano di un 15enne, deve indurre alla riflessione tutta la cittadinanza. Abbiamo voluto piantare un albero di olivo, con l’intento di ricordare perennemente Francesco e, nel contempo, dare un ulteriore segno di pace e legalità. La città di San Severo piange ancora una volta Francesco Pio d’Augelli ed è vicina alla sua famiglia per questo dolore che non avrà mai fine”.