“I familiari di Francesco chiedono solo giustizia e confidano nelle indagini per giungere alla verità”

E pure l'ennesimo omicidio si è consumato a San Severo. Ma ora non si parla più di criminilita organizzata, ma di concezione mafiosa della vita. Per un semplice diverbio dovuto all'infatuazione nei confronti di una ragazzina, si arriva ad ammazzare un proprio coetaneo.

Per l'avvocato Michele Minischetti, dello studio Marinelli, legale della famiglia d'Augelli, solo con le indagini si arriverà a ricostruire quanto effettivamente accaduto, la sera dell'omicidio. Per il sindaco Miglio è inaccettabile che si possa morire, per motivi futili, a 17 anni.