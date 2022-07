Diciassettenne ucciso a San Severo: 15enne in questura, la gelosia dietro l'omicidio

Un ragazzo di 15 anni, presunto autore dell'accoltellamento che ha provocato la morte di Francesco D'Augelli, in questo momento è in questura dove si è presentato intorno all'una accompagnato presumibilmente dal suo avvocato. Il movente dietro l'omicidio di via Lucera potrebbe risiedere nella gelosia del 15enne per la fidanzata del ragazzo accoltellato intorno alle 21.30 e deceduto al suo arrivo in ospedale, dove era stato trasportato a bordo di un'ambulanza del 118. Secondo quanto ribatte l'Ansa, ieri sera in via Lucera, i due si sarebbero affrontati per la seconda volta dopo un primo litigio che sarebbe scoppiato sabato scorso.

San Severo è sotto choc e incredula per l’ennesimo grave fatto di sangue (le immagini video). Colpito con un fendente sotto al costato, Francesco D’Augelli, ha percorso alcuni metri fino ad accasciarsi al suolo in via Ferrini, dove è stato raggiunto da alcuni familiari. Poi la corsa disperata al pronto soccorso del Masselli Mascia, preso d'assalto da parenti, amici e conoscenti del ragazzo. Urla, lacrime e tanta rabbia alla notizia del decesso.

"Pare per motivi futili" ha detto il sindaco di San Severo in un video pubblicato su Facebook. "Dolore, sofferenza, vicinanza alla sua mamma, al suo papà, ai suoi familiari. Il lutto e il cordoglio dell'intera comunità che mai vorrrebbe raccontare fatti così gravi, così inauditi e inspiegabili" ha aggiunto il primo cittadino.

Si tratta del sesto omicidio avvenuto dall'inizio dell'anno in provincia di Foggia, il secondo nella città dei campanili dell'Alto Tavoliere, dopo quello di Salvatore Lombardi dell'8 aprile. Tre hanno riguardato la città di Foggia: l'11 luglio in via Lucera era stato ucciso Alessandro Scopece. Prima ancora, il 17 maggio, davanti al carcere di via delle Casermette, era stata interrotta l'esistenza di Alessandro Scrocco. Sempre nel capoluogo dauno, in via Silvio Pellico, la sera del 25 marzo, era stato assassinato Roberto Russo.

Sono in corso tuttora le indagini sul ritrovamento del corpo senza vita avvenuto il 12 marzo all’esterno di un casolare di campagna in agro di Zapponeta, di Giuseppe Ciociola, agricoltore 59enne di Manfredonia (i dettagli sugli omicidi).

Una lunga scia di sangue che il procuratore nazionale antimafia originario del capoluogo dauno, Giovanni Melillo, ieri, poco prima dell'omicidio di Francesco D'Augelli, aveva così descritto: "La Capitanata è attraversata da gravi episodi criminali dei quali non c'è ancora piena consapevolezza" (continua a leggere).

Aggiornato alle 13.46