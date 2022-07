17enne ucciso a San Severo: una persona avrebbe assistito all'omicidio di Francesco, ci sono le immagini

Emergono nuovi particolari sulla morte di Francesco Pio D’Augelli. Una persona avrebbe assistito all’omicidio del ragazzo, morto in seguito ad una coltellata al fianco sferrata da un 15enne accusato di omicidio volontario, che nel corso dell’interrogatorio di ieri durato circa due ore davanti al pm del tribunale del minorenni di Bari, avrebbe anche indicato il nome. Una tesi che le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero peraltro avvalorato.

Il ragazzo è stato sottoposto a un provvedimento di fermo da parte della squadra mobile di Foggia unitamente al personale del commissariato di San Severo (emesso dal Pm del Tribunale dei minorenni di Bari). La sera del 18 luglio, in via Lucera a San Severo, il quindicenne ha accoltellato il 17enne Francesco Pio D’Augelli, provocandone la morte. Gravemente indiziato del reato di omicidio, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, il responsabile è stato associato presso l’istituto penale per i minorenni del capoluogo pugliese.

L’attività investigativa avviata nella immediatezza dei fatti dai poliziotti attraverso l’acquisizione dei sistemi di videosorveglianza, unitamente all’escussione di alcuni testimoni, ha consentito di ricostruire la dinamica del delitto e di identificare l'autore, che nelle ore successive all'accaduto si era reso irreperibile. Tuttavia, nella tarda mattinata del 19 luglio, accompagnato dal suo legale di fiducia, il ragazzo si è costituito presso gli uffici della Mobile dove davanti al Pubblico Ministero e alla presenza di una psicologa, avrebbe ammesso le proprie responsabilità consegnando l’arma del delitto e il suo cellulare, entrambi sottoposti a sequestro.

Il movente del litigio culminato con il gravissimo fatto di sangue risiederebbe in precedenti attriti tra i due scoppiati per motivi sentimentali. Nel corso dell’interrogatorio davanti al magistrato del Tribunale dei Minorenni di Bari, il quindicenne - che si è detto pentito dell'accaduto - avrebbe sostenuto che Francesco, prima del ferimento mortale, gli avrebbe sferrato due pugni in faccia (presenta ferite a un labbro e a un occhio) e che non volesse ucciderlo.

Dopo aver inferto la coltellata fatale, si sarebbe allontanato non immaginando di averlo ammazzato, mentre il diciassettenne avrebbe percorso sulle proprie gambe alcuni metri a piedi, gli ultimi prima di accasciarsi al suolo. Vani i primi soccorsi prestati dai presenti, inutile la corsa in ospedale e il tentativo disperato dei sanitari di salvargli la vita.

Le prime schermaglie tra il 15enne e D'Augelli, verosimilmente per via dell’interessamento da parte del primo della fidanzata 17enne della vittima, sarebbero avvenute sabato sera presso un lido di Marina di Lesina. In quella occasione Francesco gli avrebbe chiesto i motivi dei messaggi scambiati sui social qualche mese prima con la sua ragazza. La discussione sarebbe terminata all’istante, senonché l’accoltellatore, poche ore prima dell’omicidio, avrebbe contattato D’Augelli chiedendogli di incontrarlo.

La sera del 18 luglio, accompagnato da un ragazzo in sella ad uno scooter, si è presentato all'appuntamento armato di coltello (che avrebbe acquistato su internet) e alla presunta reazione di D'Augelli, avrebbe estratto l'arma da taglio colpendolo ad un fianco.

Questa mattina sul luogo dell'omicido è comparso un mazzo di fiori. La salma di Francesco Pio D'Augelli al momento si trova presso l'obitorio del Masselli Mascia. I funerali "dell'angelo dolce e fragile" - si legge su un manifesto funebre - si svolgeranno in data da destinarsi, quando la salma verrà restituita ai familiari, i genitori Teresa e Americo, il fratello Roberto e la sorella Giada.

Aggiornato alle 13.46