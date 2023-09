Omicidio tabaccaia, la rabbia social dei foggiani: sul presunto assassino decreto di espulsione mai notificato

Su di lui pendeva un decreto di espulsione dal territorio italiano disposto in seguito ad una serie di reati che avrebbe commesso. Provvedimento che, però, non gli era mai stato notificato perché irreperibile. Insomma, Moslli Redouane il 43enne originario del Marocco, da stamattina in stato di fermo per l’omicidio della tabaccaia Franca Marasco, non era sconosciuto alle forze dell’ordine. Ma l’aveva fatta franca grazie al suo continuo spostarsi da una città all’altra. Pare, infatti, che fosse a Foggia da poco tempo e presumibilmente per non rimanervi.

I Carabinieri, coordinati dalla procura di Foggia, sono arrivati a lui grazie al vaglio tutt’altro che semplice delle immagini registrate da telecamere pubbliche e private dislocate nelle strade vicine a quella dell’assassinio, e grazie anche ad intercettazioni telefoniche ed esami testimoniali che hanno permesso di ricostruire il percorso del presunto omicida.

Secondo quanto accertato, dopo l’omicidio l’uomo si sarebbe sbarazzato degli indumenti che indossava mettendoli in un sacchetto di plastica ritrovato in via Mameli. Sarebbe poi fuggito dalla città fino ad arrivare a Napoli dove i Carabinieri lo hanno bloccato ieri sera intorno alle 21.30 nei pressi della stazione ferroviaria. Trasferito a Foggia nella notte è stato sottoposto ad interrogatorio. Stamattina è arrivato il fermo per rapina e omicidio aggravato.

Resta da capire il movente. Plausibile quello della rapina finita male, ma c’è da chiarire perché l’uomo non abbia portato via soldi o altra merce, ma soltanto il cellulare di Franca che avrebbe poi rivenduto e che è stato rintracciato dai militari e posto sotto sequestro. L’analisi del telefono e l’esito dell’autopsia (il cui incarico sarà conferito a inizio settimana) dovrebbero fornire ulteriori informazioni utili.

In pochi giorni, dunque, è arrivata la svolta tanto attesa, soprattutto dai cittadini foggiani. Dopo giorni di dolore, rabbia e anche rassegnazione per una “una terra marcia fino al midollo” dove si vive “sperando che a qualcuno un giorno non giri male e ti ammazzi”, la città oggi si è svegliata con un volto, un nome, una storia che potrebbero chiudere il cerchio di una vicenda che ha scosso tutti.

E infatti, sui social se tanti plaudono al lavoro celere svolto dalle forze dell’ordine e chiedono “giustizia” e “pena certa” nel caso si accerti la colpevolezza, ce ne sono altrettanti che oltre ad invocare “la legge del taglione” puntano il dito contro la politica e “il degrado del quartiere Ferrovia” che ospita extracomunitari “che assorbono la nostra ricchezza in cambio di criminalità”.

E poi c’è anche qualcuno che, però, cerca di conciliare gli animi ricordando che ad uccidere Francesco Traiano nel 2020, a seguito di una rapina finita male nel bar-tabaccheria ‘Gocce di Caffè’ di via Guido D’Orso, furono foggiani. "Siamo al punto di partenza – aveva dichiarato ai nostri microfoni il nipote di Traiano, Alfredo a poche ore dall’omicidio della signora Franca – è impossibile morire sul posto di lavoro, se una persona lavora onestamente perché deve essere ammazzata per pochi soldi?".

E allora è proprio vero quello che qualcuno ha scritto sui social: “Ogni giorno è un miracolo se torniamo a casa sani e salvi”.

Aggiornamento ore 18.00

