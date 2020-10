Cronaca / borgo mezzanone

Omicidio sulla 'pista' di Borgo Mezzanone: ucciso a coltellate durante una rissa, fermato il presunto assassino

Un nigeriano è stato ferito a morte da un connazionale, fermato dalla polizia e attualmente in questura per essere ascoltato dagli inquirenti. Nulla da fare per il giovane ferito: è deceduto poco dopo l'aggressione per le ferite ricevute