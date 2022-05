Omicidio a Foggia: uomo ucciso in auto nel parcheggio vicino al carcere

Omicidio a Foggia, questa sera, nei pressi del carcere di via delle Casermette. Un uomo di 32 anni è stato trovato senza vita all'interno di un'auto parcheggiata di fronte all'istituto penitenziario. Sull'accaduto indaga la polizia. La scientifica ha già effettuato i primi rilievi. La vittima sarebbe già nota alle forze dell'ordine: si chiamava Alessandro Scrocco. Stava scontando una pena di 16 anni e due mesi per un omicidio avvenuto nel gennaio 2010.

Da informazioni raccolte sul posto, si trovava in regime di semilibertà ed era in procinto di rientrare in carcere. E' stato freddato con alcuni colpi di fucile mentre stava parcheggiando la sua Nissan scura. Ad aprire il fuoco sarebbero state più persone, forse quattro, che hanno atteso il ritorno della vittima in carcere per tendergli l'agguato mortale e crivellarlo di colpi (LE IMMAGINI VIDEO SUL LUOGO DELL'OMICIDIO).