Omicidio a Foggia: ucciso 40enne

Omicidio ieri sera, a Foggia, dove un 40enne, originario di San Ferdinando di Puglia ma residente a San Severo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco (verosimilmente pistola). La vittima è Alessandro Ronzullo, noto alle forze dell'ordine con precedenti per droga.

L'agguato è avvenuto in periferia, in via Lucera: il quarantenne, infatti, è deceduto nella tarda serata di ieri, in ospedale, dove è giunto accompagnato da due persone che sono state ascoltate dalla polizia per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Indagini in corso degli agenti della squadra mobile di Foggia, coordinati dalla procura dauna. Sull'ennesimo omicidio di mafia si è espressa anche la nuova sindaco Maria Aida Episcopo: "Serve una inversione culturale".

Nel 2016 era stato arrestato in flagranza di reato all’altezza dello svincolo autostradale Vasto Nord dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile del posto. All’interno della ruota di scorta hanno trovato ben occultato 1 kg di cocaina avvolta in un cellophane.