Pene ridotte per la morte di Donato Monopoli: inflitti 7 e 10 anni per omicidio preterintenzionale

Pene ridotte e riqualificazione del reato, da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. E' quanto stabilito in Appello per l'omicidio di Donato Monopoli, il giovane cerignolano deceduto nel maggio del 2019 dopo sette mesi di agonia in seguito a una rissa avvenuta in una discoteca della periferia di Foggia.

Nel procedimento sono imputati due giovani foggiani - Francesco Stallone e Michele Verderosa - condannati in secondo grado rispettivamente a 10 e a 7 anni di reclusione, con imputazione riformulata in omicidio preterintenzionale. Accolta, quindi, seppure parzialmente, la richiesta della difesa (avvocati Paolo D’Ambrosioe Michele La Forgia per Stallone; Maria Morelli per Verderosa) che puntava all'assoluzione degli imputati - sostenendo l'esclusione del nesso di causalità tra le condotte poste in essere dagli imputati e l’evento morte - o, in subordine, alla riqualificazione dell'imputazione.

"Attendiamo il deposito delle motivazioni, ma sin d'ora possiamo ritenere incompleto il lavoro di revisione della sentenza di primo grado", ha commentato a caldo l'avvocato D'Ambrosio, "perchè non solo si trattava chiaramente di omicidio preterintenzionale e giammai volontario, ma per ragioni che non erano affatto futili, e quindi andava esclusa anche l'aggravante dei futili motivi con la conseguente ulteriore diminuzione della pena". Nessun commento, invece, dai patroni di parte civile.

Rabbia e amarezza sono state espresse dal padre di Donato, Giuseppe Monopoli: "Questo è quanto vale la vita di mio figlio per la giustizia italiana. L'unica condanna certa è quella che abbiamo subito noi da quel 6 ottobre del 2018, e ora non ci resta altro che aspettare la Cassazione e sperare che quantomeno venga restituita un po' di dignità alla memoria di mio figlio. Siamo delusi e amareggiati, abbiamo subito un'altra coltellata", conclude.

Precedentemente, il Tribunale di Foggia, aveva condannato i due imputati a 15 anni e 6 mesi di reclusione e a 11 anni e 4 di reclusione. Nelle motivazioni della sentenza, la gup Bencivenga aveva così inquadrato la vicenda: Francesco Stallone e Michele Verderosa "non agirono per uccidere" il giovane Donato Monopoli. "Ma pur di perseguire il fine ultimo di ‘punire’ chi si era permesso di ‘invadere il loro territorio’ hanno accettato la possibilità che l’aggressione efferata, posta in essere da due professionisti che praticavano a livello agonistico pugilato e arti marziali, avrebbe potuto cagionare un evento infausto” (continua a leggere).

Il caso, lo ricordiamo, scosse fortemente la comunità cerignolana che si strinse attorno alla famiglia Monopoli (rappresentata dagli avvocati Rosario Marino e Franco Metta) dando origine ad un comitato spontaneo 'Giustizia per Donato' che ha seguito passo dopo passo le tappe del complesso processo penale, anche attraverso l'omonima community che conta circa 25mila persone.

