Omicidio Daniele Tanzi: il reo confesso del delitto aveva già provato ad aggredire il 18enne di Foggia

Omicidio a Parma nella notte tra il 4 e il 5 maggio in un casolare abbandonato di via Volturno. La vittima, Daniele Tanzi, era residente a Casalmaggiore ma originario di Foggia. Ha confessato il delitto Patrick Mallardo, ex della fidanzata del 18enne ucciso

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Daniele Tanzi, il 18enne di Foggia residente a Casalmaggiore, ucciso dall’ex della sua fidanzata nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 in un casolare di via Volturno a Parma Secondo quanto riporta Parmatoday.it, Patrick Mallardo, il 19enne che si trova in carcere dopo aver confessato l’omicidio, in almeno un altro episodio aveva cercato di aggredire la vittima, ma i due erano stati divisi.

Secondo gli inquirenti avrebbe preparato una valigetta con vestiti puliti, da indossare dopo il delitto. È stato proprio lui a chiamare il 118 per avvertire della presenza di una persona ferita: Daniele, che si trovava su un divano, era appena stato colpito da 24 coltellate. Avrebbe agito con una violenza cieca, probabilmente per gelosia nei confronti di Maria Teresa e della nuova relazione che aveva intrapreso con il ragazzo originario di Foggia.

Sempre secondo Parmatoday, la madre della ragazza aveva anche presentato alcune denunce contro di lui per comportanti violenti nei confronti della figlia 19enne.

Daniele Tanzi aveva finito il corso per operatore meccanico alla Fondazione Santa Chiara e stava cercando un lavoro: era il classico bravo ragazzo. Tutti lo ricordano così: un giovane 18enne che si stava per affacciare al mondo del lavoro con tanta voglia di fare. La sua famiglia si era trasferita dalla Puglia una ventina di anni fa: ora Daniele viveva con i genitori e i due fratelli minori a Casalmaggiore. Da pochi mesi aveva iniziato una nuova relazione con Maria Teresa, una ragazza parmigiana coetanea che, fino allo scorso anno era stata la ragazza di Patrick Mallardo.