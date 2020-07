Omicidio a Cerignola: almeno 11 colpi d'arma da fuoco, così è stato ucciso Cataldo Cirulli detto 'Dino Str'ppen'

E' Cataldo Cirulli, 49 anni noto con l'appellativo di 'Dino Str'ppen', la vittima dell'omicidio avvenuto questa mattina in via Urbe nel quartiere Torricelli di Cerignola. Al momento dell'agguato l'uomo si trovasse su un ciclomotore nei pressi della sua abitazione di via Urbe. E' stato sorpreso e affiancato da una o più persone che gli hanno sparato alcuni colpi d'arma da fuoco, almeno 11 colpi.

L'agguato non gli ha lasciato scampo, è morto sul colpo. La vittima era nota alle forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri, che indagano sull'accaduto, la scientifica per i rilievi dell'omicidio e la polizia. Seguono aggiornamenti.