Omicidio a San Severo, sangue nel cantiere edile: carpentiere ucciso dopo un litigio, si costituisce 39enne

E’ un operaio di 57 anni, Bonifazio Buttacchio, la vittima dell’omicidio avvenuto questa mattina, in via Cannelonga, a San Severo.

L’uomo è stato trovato senza vita, con una ferita lacero-contusa alla testa, ma allo stato non è stata ancora individuata l’arma utilizzata (un attrezzo da lavoro, ma non si esclude un proiettile di piccolo calibro). L’aggressione è avvenuta all’interno di un cantiere edile, dove è in corso la realizzazione della nuova curia vescovile.

VIDEO | Le immagini sul luogo dell'accaduto

L’omicidio, secondo una prima ipotesi, sarebbe avvenuto all’esito di un litigio tra la vittima e il titolare del cantiere, un 39enne del posto che si sarebbe costituito poco dopo dai carabinieri. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Il movente è ancora da chiarire, ma pare possa ricondursi ad un piccolo credito - poche centinaia di euro - che la vittima, carpentiere, vantava nei confronti dell’ex datore di lavoro. Un somma di denaro che il 57enne aveva più volte preteso con fare minaccioso.

Stamattina l'ennesimo scontro, terminato nel sangue. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei militari, che stanno verificando la presenza di telecamere in zona che potrebbero aiutare a chiarire dinamica e circostanze dell’accaduto. Al momento non è stata individuata la possibile arma del delitto, né sono stati repertati bossoli sul posto.