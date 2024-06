“Sparo in piena faccia ennesima sfida della mafia garganica”

“Quello sparo in piena faccia svela l’ennesima sfida della mafia garganica. La società onesta conservi il suo cuore per isolare ogni comportamento che faccia sentire questi signori padroni del territorio. È dura ma è l’unica strada possibile per uscirne”. Ad affermarlo è il vice presidente di Avviso Pubblico Michele Abbaticchio dopo l’agguato, in pieno stile mafioso, di ieri pomeriggio a Mattinata.

A colpi di fucile, in un fondo agricolo in località Montelci, vicino Mattinatella, è stato ucciso Bartolomeo Pio Notarangelo, 36enne garganico.

“È complesso costruire un percorso di antimafia sociale in un clima di guerra sociale e militare come quello che vive il nostro sindaco di Mattinata – ammette Abbaticchio – A lui ed alla sua comunità l’augurio di non provare la sensazione che tutto sia vano”.

Il sindaco Michele Bisceglia, coordinatore provinciale di Avviso Pubblico, si era già espresso poche ore dopo l’agguato: “Dobbiamo rispondere continuando a chiamare per nome questi atti violenti e sconsiderati. Senza paura e a muso duro”, aveva detto.

Ha espresso vicinanza e solidarietà al sindaco e a tutta la sua comunità anche il collega Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo e coordinatore regionale di Avviso Pubblico: “Siamo amareggiati, ma auspichiamo che le forze dell’ordine e la magistratura possano in tempi brevi far luce su quanto accaduto. Dobbiamo avere fiducia nel loro lavoro e continuare a portare avanti una decisa ed efficace battaglia a favore della legalità”.