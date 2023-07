Omicidio nelle campagne del Foggiano: ucciso allevatore di 28 anni

Non ce l'ha fatta l'allevatore 28enne rimasto ferito nella tarda serata di ieri 17 luglio, in un agguato a colpi d'arma da fuoco compiuto nelle campagne di Mattinata, lungo la strada che porta a Monte Sacro. Il ragazzo è deceduto nella notte in ospedale dove era stato trasferito da un'ambulanza del 118 in condizioni già molto gravi.

La vittima è Bartolomeo Lapomarda, noto alle cronache per la brutale aggressione avvenuta la notte tra il 7 e l’8 aprile 2016, a Mattinata, da parte di tre giovani del posto ai danni di un 43enne ferito al volto e al torace con un’ascia e lasciato sanguinante a terra davanti ad una pizzeria di Corso Matino, in pieno centro.

Ad immortalare parte della 'spedizione punitiva', scattata nei confronti di Antonio Pio Prencipe, dopo i litigi continui per lo sconfinamento dei pascoli in terreni altrui, erano state le immagini del sistema di videosorveglianza.

Lapomarda - colui che impugnava l'ascia - era stato rintracciato da un poliziotto di origini mattinatesi libero dal servizio. L'agente aveva visto il giovane, all'epoca dei fatti 21enne, vagare nella macchia mediterranea.

L'allevatore crollò confessando di essere l’autore del tentato omicidio avvenuto qualche giorno prima.

Fu arrestato, insieme ad altri due, per tentato omicidio in concorso. Alcuni giorni prima, all'indirizzo dell'auto del padre di Lapomarda, erano stati esplosi alcuni colpi di pistola.