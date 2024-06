Confessa omicidio, la Procura chiede l'ergastolo per Giovanni Iannoli: "Ho ucciso io Fabbiano"

Ergastolo con 12 mesi di isolamento diurno. Questa la richiesta formulata dalla pubblica accusa (pm Ettore Cardinali della Dda di Bari e Rosa Pensa della procura di Foggia) per il 38enne viestano Giovanni Iannoli, accusato dell'omicidio di Antonio Fabbiano, assassinato il 25 aprile 2018, nell’ambito della guerra di mafia tra i clan Raduano e Perna, a Vieste.

La requisitoria è avvenuta a una settimana esatta dalla clamorosa confessione dell'imputato, attualmente detenuto nel carcere di Siracusa, che - collegato da remoto con la Corte d'Assise di Foggia - si è auto-accusato dell'omicidio Fabbiano e anche di quello di Marino Solitro, procedimento in corso sempre davanti alla Corte d'Assise; coimputato il collaboratore di giustizia Danilo Pietro Della Malva.

Nella dettagliata requisitoria, i magistrati hanno chiesto il carcere a vita e 12 mesi di isolamento diurno per l'omicidio Fabbiano, e una condanna a 15 anni per il tentato omicidio di Michele Notarangelo, che sfuggì all’agguato mortale. La confessione, sostengono i magistrati, non vale all'imputato la concessione delle attenuanti generiche, perché giunte solo quando il quadro probatorio era già stato già ampiamente delineato in aula e corroborato dalle dichiarazioni di testimoni e collaboratori di giustizia.

Alla richiesta dei pm, si sono associati i patroni di parte civile, ovvero i legali della famiglia (avv. Diego Petroni) e del Comune di Vieste (avv. Michele Fusillo). La famiglia della vittima ha chiesto una provvisionale di 100mila euro (e il resto da quantificare in sede civile), mentre l'ente comunale ha avanzato, per il danno d'immagine causato dalla guerra di mafia, una richiesta risarcitoria pari a 100mila euro. La prossima udienza è stata già fissata al 21 giugno, per le arringhe difensive (avvocati Giulio Treggiari, Michele Arena e Ippolita Naso). La sentenza potrebbe arrivare entro l'estate.