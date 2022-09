Ventenne ucciso a Orta Nova era armato: trovata una pistola nei pantaloni

Andrea Gaeta era armato la sera in cui è stato ucciso, alla periferia di Orta Nova. E' l'indiscrezione emersa in queste ore, secondo la quale il 20enne, colpito a morte dal compaesano Mirko Tammaro, aveva una pistola calibro 7,65, con e matricola abrasa, nei pantaloni. L'arma è stata trovata durante laprima ispezione cadaverica effettuata nelle ore successive all'omicidio.

Per l'omicidio, i carabinieri hanno arrestato un 26enne del posto che, alcune ore dopo il fatto di sangue, si è costituito dai carabinieri di Termoli: Il giovane, comparso davanti al gip del Tribunale di Foggia, pur ammettendo le proprie responsabilità, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dietro l’omicidio ci sarebbe la gelosia nutrita da Tammaro nei confronti di Andrea Gaeta, 20 anni, colpevole di aver passato la serata in un bar del paese, con l’ex fidanzata del fermato ed altri amici.

Per tutta la serata, come si legge nel decreto di fermo, “Tammaro aveva tempestato di telefonate” la ex, che era “visibilmente intimorita dall’uomo che le rivolgeva minacce di morte”. La comitiva di amici si è poi allontanata a bordo della Bmw di Gaeta ma è stata raggiunta da quella del 26enne, che “inizia a lampeggiare insistentemente pretendendo che Geta accostasse; una volta affiancata l’auto e notata la presenza dell’ex fidanzata”, Tammaro invita Gaeta ad uscire dall’abitacolo, “gli si avvicina e dopo aver estratto una pistola di colore scuro esplode 4-5 colpi di arma da fuoco”. Gaeta si rialza, riesce a far ripartire l’auto ma si accascia definitivamente sul volante, sotto lo sguardo attonito degli amici.