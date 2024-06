Omicidio Gaeta a Orta Nova: sconto di pena per il reo-confesso Mirko Tammaro

Pena ridotta, in Appello, per Mirko Tammaro, 28enne reo-confesso per l'omicidio di Andrea Gaeta, avvenuto a Orta Nova, nel settembre scorso.

Lo ha stabilito, con sentenza del 5 giugno, la Corte di Assise di Appello di Bari (presidente Eustacchio Cafaro): “In riforma della sentenza emessa dal gip del Tribunale di Foggia, il 3 giugno 2023, e appellata da Tammaro”, si legge nel dispositivo, “ridetermina la pena a 16 anni e 8 mesi di reclusione” per omicidio volontario, senza contestazione di aggravanti. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

Si tratta di un sensibile sconto di pena per Tammaro, a fronte dei 22 anni e 4 mesi inflitti in primo grado dalla gup Roberta Di Maria (qui i dettagli). Nel secondo grado di giudizio, il procuratore generale aveva chiesto una condanna a 20 anni di reclusione, mentre la difesa (avvocati Antonello De Cosmo e Nicola Quaranta) ne avevano invocato l’assoluzione, ritenendo che il loro assistiti avesse agito per legittima difesa essendo la vittima armata.

Nel procedimento, non si sono costituite parti civili, né come persone offese (i familiari della vittima, rappresentati dall’avv. Michele Sodrio, avevano anticipato tale intenzione) né come enti o istituzioni.

Il fatto, lo ricordiamo, avvenne nella notte tra il 2 e il 3 settembre scorsi, in via Saragat, a Orta Nova. Andrea Gaeta, figlio di Francesco, ritenuto boss di Orta Nova, è stato assassinato a colpi di pistola mentre era in auto. A premere più volte il grilletto è stato l’allora 26enne Mirko Tammaro: i colpi, esplosi da distanza ravvicinata, non hanno lasciato scampo al 20enne.

All’omicidio hanno assistito anche alcuni amici della vittima, che erano con lui in auto, al momento dell’agguato. Sin da subito, infatti, le indagini dei carabinieri hanno seguito una pista ben precisa, che ha portato i militari all’arresto del 26enne. Il giovane, costituitosi nelle ore successive al fatto, è stato poi arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Dietro l’omicidio, infatti, vi sarebbe la gelosia nutrita da Tammaro nei confronti di Gaeta, colpevole di aver passato la serata, in un bar del paese, con l’ex fidanzata del fermato e altri amici.

Per tutta la serata, si legge nel decreto di fermo, “Tammaro aveva tempestato di telefonate” la ex, che era “visibilmente intimorita dall’uomo che le rivolgeva minacce di morte”. La comitiva di amici si è quindi allontanata a bordo della Bmw di Gaeta, ma è stata raggiunta da quella del 26enne, che “inizia a lampeggiare insistentemente pretendendo che Gaeta accostasse; una volta affiancata l’auto e notata la presenza dell’ex fidanzata”, Tammaro ha invitato Gaeta a uscire dall’abitacolo, “gli si avvicina e dopo aver estratto una pistola di colore scuro esplode 4-5 colpi di arma da fuoco”.

Gaeta si rialza, riesce a far ripartire l’auto ma si accascia definitivamente sul volante, sotto lo sguardo attonito degli amici. Il resto è ricostruito dalle indagini: il 26enne scappa da Orta Nova, si disfa dell’arma - una Magnum 357 - lungo la Statale 16, all’altezza di San Ferdinando di Puglia, e si costituisce a Termoli.

La scia di sangue non si è fermata a quella notte: a un mese esatto dall'omicidio Gaeta, ignoti hanno assassinato il padre di Tammaro, il 55enne Lorenzo detto Gerardo, freddandolo con numerosi colpi di arma da fuoco in pieno giorno, davanti alla sua abitazione in via Salvo D'Acquisto. Secondo gli investigatori, la sua colpa sarebbe stata quella di aver indotto il figlio Mirko a costituirsi lontano dal paese.