Omicidio ad Orta Nova: agguato in via Saragat, ucciso 20enne

Omicidio nella notte, ad Orta Nova, dove un ragazzo di 20 anni è stato ucciso in un agguato a colpi di arma da fuoco, in via Saragat. La vittima è Andrea Gaeta, di 20 anni: il giovane era in auto, pare solo, quando il mezzo è stato raggiunto dai proiettili (i dettegli dell'omicidio).

Il fatto è successo intorno alle 2: secondo una prima ricostruzione, il mezzo è stato affiancato dai killer, che hanno aperto il fuoco raggiungendo il 20enne al torace, senza lasciargli scampo: è morto sul colpo (le immagini video).

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Si tratta del decimo omicidio avvenuto nel Foggiano dell'inizio dell'anno.