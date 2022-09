Andrea Gaeta ucciso da due proiettili: indagini serrate e perquizioni, c'è una pista

Almeno cinque colpi esplosi, due dei quali andati a segno: è stato ucciso così, alle 2 della scorsa notte, il 20enne Andrea Gaeta, figlio di Francesco, presunto boss di Orta Nova.

Gaeta era in auto, in via Saragat, quando il mezzo è stato raggiunto dai sicari che hanno aperto il fuoco. L’arma del delitto - verosimilmente una calibro 9, ma gli esami balistici daranno indicazioni più precise - non è stata ancora recuperata.

Ad allertare i carabinieri, che seguono le indagini del caso, è stata una telefonata giunta al 112. Al setaccio dei militari, le telecamere presenti in zona. Al momento non è chiaro se, al momento dell’agguato, Gaeta era solo in auto: i filmati dei sistemi della videosorveglianza presenti in quell’area chiariranno anche questo aspetto (le immagini video).

Le indagini proseguono serrate: nel corso della notte sono state effettuate numerose perquisizioni, ma nessuno stub (l’esame che serve a individuare residui di polvere da sparo su pelle e indumenti). I carabinieri seguono una pista, legata a questioni personali; esclusa al momento quella della criminalità organizzata. Ascoltati familiari e persone vicine alla vittima.

"Siamo profondamente scioccati dalla notizia terribile che abbiamo appreso questa mattina. Ancora spargimenti di sangue nel nostro territorio, ancora omicidi. Con l'aggravante che in questo caso si tratta di ragazzi, di giovanissimi", ha dichiarato il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa. "Il nostro paese chiede sempre di più sicurezza. Ancora una volta lo ribadiremo alle istituzioni di competenza", assicura.