Chi era Agostino Corvino, il nipote del boss ucciso nel giorno del suo 50esimo compleanno

E' Agostino Corvino, cinquantenne di Foggia nonché elemento di spicco della batteria Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese, l'uomo crivellato di colpi questa sera 3 novembre 2022, davanti ad un chiosco di viale Giotto presso il quale stava festeggiando il suo 50esimo compleanno. Il nipote del boss della Società Foggiana Raffaele Tolonese era nato il 3 novembre 1972.

Corvino aveva diversi precedenti per reati concernenti le sostanze stupefacenti, le estorsioni, resistenza, lesioni e violazioni della sorveglianza speciale. Era stato arrestato a luglio 2013 nell’ambito dell’operazione ‘Corona’, in quanto si era reso responsabile di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni, ricettazioni, spaccio di stupefacenti e sequestro di persona. Per gli stessi reati era stato condannato nel 2016 dalla Corte di Appello di Bari alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione.

Prima ancora, nel novembre 2012, Corvino fu arrestato insieme ad altre quattro persone - tra cui lo zio boss - nell'ambito dell'operazione Hurt Locker, il blitz frutto delle attività investigative avviate dopo l’esplosione di due potenti ordigni davanti agli esercizi commerciali. Entrambi verranno poi assolti dalle accuse (leggi qui).

Nel febbraio 2018 i militari del comando provinciale Carabinieri di Foggia, unitamente al eeparto Anticrimine del Ros di Bari, gli avevano eseguito il sequestro con contestuale confisca, emessa ai sensi del Codice Antimafia, dal Tribunale di Foggia-Ufficio Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica-Dda di Bari.