Nove omicidi nel Foggiano e l'uccisione di un imprenditore sventata in extremis

Nove omicidi in otto mesi in provincia di Foggia. L?ultimo in ordine di tempo è quello del 52enne Maurizio Cologno, di San Severo, freddato il 13 agosto da almeno tre colpi d?arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata nei pressi di uno stabilimento balneare in località Punta Pietre Nere di Marina di Lesina.

Due settimane prima, il 30 luglio, nelle campagne tra Cerignola e Manfredonia erano stati assassinati Gerardo e Pasquale Davide Cirillo, padre e figlio di 58 e 27 anni. Per il fatto gli agenti della squadra mobile di Foggia, con i colleghi del commissariato di Cerignola e i carabinieri della Compagnia ofantina, hanno arrestato a Trinitapoli il 45enne Giuseppe Rendina (i dettagli).

Era già intercettato perché sospettato per l?omicidio del 12 marzo avvenuto all?esterno di un casolare di campagna in agro di Zapponeta, dove era stato trovato senza vita il corpo di Giuseppe Ciociola, agricoltore 59enne di Manfredonia, ucciso con un colpo di pistola alla nuca. Nelle mani degli inquirenti ci sarebbero alcune intercettazioni-chiave relative al duplice omicidio. Oltre agli spari, si sentirebbero le parole di una delle vittime (?Giuseppe non dico niente a nessuno") e poi il rumore di oggetti pesanti trascinati al suolo, forse i corpi delle vittime chiusi in due grossi sacchi e occultati sotto cumuli di tubi irrigui.

In Capitanata si spara e si uccide con modalità sudamericane. Otto agguati mortali, nove le vittime. Sarebbero state dieci se gli uomini della squadra mobile della questura di Foggia non avessero interrotto il piano omicidiario di Emiliano Francavilla & Co., il gruppo mafioso che la sera del 26 giugno, nei pressi del casello autostradale della zona Industriale, erano pronti ad ammazzare Antonio Fratianni, il noto imprenditore di Foggia che il 6 agosto verrà arrestato con l?accusa di essere l?esecutore materiale del tentato omicidio di Antonello Francavilla e del figlio 15enne del 2 marzo a Nettuno (continua a leggere).

L'omicidio del 17enne D'Augelli

La sera del 18 luglio, a San Severo, tra via Lucera e via Ferrini, un tentativo di chiarimento tra un 16enne e un 17enne si era trasformato in tragedia provocando la morte di Francesco Pio D'Augelli, ucciso con una coltellata infertagli all'altezza della aorta sottorenale da un minorenne ora ristretto nel carcere minorile di Bari con l?accusa di omicidio e con il quale la vittima si era data appuntamento per fare chiarezza sullo scambio di messaggi che pochi mesi prima l?accoltellatore aveva scambiato con la fidanzata di lui, nonché a poche ore dal litigio verbale avvenuto tra i due la notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio in un lido di Marina di Lesina (la ricostruzione dell'omicidio).

Gli altri omicidi a Foggia

Sette giorni prima, l'11 luglio, in via Lucera a Foggia, Alessandro Scopece, titolare 37enne di un autolavaggio con precedenti per droga, era stato assassinato nei pressi della parrocchia Sacro Cuore davanti a tanti ragazzi impegnati in quel momento nei giochi estivi

Sempre nel capoluogo dauno, il 17 maggio, davanti al carcere di via delle Casermette, era stato assassinato Alessandro Scrocco. Il 32enne era un sorvegliato speciale in regime di semilibertà dal luglio 2020. Stava scontando una pena a 16 anni e due mesi per l'omicidio di Giuseppe Speranza avvenuto il 2 gennaio 2010 nei pressi della chiesa Sacro Cuore del Rione Candelaro, maturato dopo un violento litigio scoppiato la notte di Capodanno. Stava scontando l?ultima parte della sua pena attraverso i servizi sociali: dal lunedì al venerdì al Banco Alimentare, il martedì e il giovedì pomeriggio presso la parrocchia di Gesù e Maria. Tutte le sere rientrava in carcere. Esattamente così come stava facendo la sera dell'omicidio.

In via Silvio Pellico, la sera del 25 marzo, Roberto Russo, 52enne foggiano con precedenti per stupefacenti, mentre era fermo all'interno della sua auto, veniva affiancato dai killer e ucciso sul colpo. Nel febbraio 2020, comparve in un servizio de 'Le Iene' in cui si affrontava il tema della mafia in città.

L'uccisione di Lombardi

L?8 aprile, a San Severo, era toccato al 30enne Salvatore Lombardi, il 29enne pregiudicato ucciso in un giardino pubblico tra via Tommaso Forte e via Fortore, per il quale, con l'accusa di omicidio volontario, è stato fermato un 17enne. Il giovane, dopo aver fissato un appuntamento con la vittima e aver consumato presso l'esercizio commerciale, ha esploso 7 colpi d'arma da fuoco calibro 7.65, cinque dei quali hanno colpito Lombardi al volto e alla testa, rinvenuto a terra in una pozza di sangue. "Mi hanno riferito che non appena fossi diventato maggiorenne mi avrebbe ucciso?, avrebbe detto nel corso dell?udienza di convalida del fermo davanti al gip del tribunale di Bari (continua a leggere).