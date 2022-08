Nel Foggiano si spara e si uccide con frequenza sconcertante: "Serve intelligence all'avanguardia"

Dopo il duplice omicidio di Gerardo e Davide Pasquale Cirillo – uccisi e occultati in due sacchi bianchi – e l’escalation criminale che dall’inizio dell’anno ha portato a una lunga serie di agguati ed omicidi, uno dei quali sventato in extremis dalla squadra mobile di Foggia (leggi qua), per l’avvocato Saverio di Jorio, fondatore e responsabile del Centro studi e ricerche di Diritto dell’Ambiente ‘Antonio Cederna’, in Capitanata occorre una migliore attenzione: “L’unica che in Italia spara (e uccide) con una frequenza sconcertante, è qui da noi in Puglia” sottolinea il legale.

“Per la tutela del diritto (primario) alla sicurezza e alla vita occorre una ‘migliore’ attenzione. Occorre una ‘intelligence’ di qualità” spiega”. Le ‘contiguità’, le ‘complicità’, le ‘collusioni’, le ‘connivenze’, certi metodi di ‘intermediazione complessa’, fra area ‘grigia’ e ‘nera’, fra opacità e ‘frammistioni’, fra ‘traffici’ e ‘frodi’, ‘lavaggi’ e ‘apparenze’ meritano strategie e metodologie previdenti e intelligenti d’avanguardia con una terapia d’attacco, non più rinviabile. E non si può prescindere dalla dimensione ed estensione territoriale della Daunia” conclude di Jorio.

Nel frattempo proseguono le indagini sul duplice omicidio di Cerignola. Elementi utili potranno emergere dai rilievi sull’auto di padre e figlio, una Renault Capture, trovata nelle vicinanze del fiume Carapelle, a bordo della quale potrebbe essere salito il killer. La pista più battuta dagli inquirenti è quella di un presunto debito di denaro che Gerardo Cirillo avrebbe contratto con qualcuno.