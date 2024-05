Due omicidi, una bomba in pieno centro e lo spaccio-consumo di droga

E' piantonato da polizia e carabinieri nel reparto della psichiatria di San Severo Fabio Carinci, il toelettatore di San Giovanni Rotondo che sabato 25 maggio ha seminato il panico tra le vie della città di San Pio e provocato la morte di Rachele Covino, l'anziana 81enne che il 43enne nudo, sporco di sangue e in evidente stato confusionale, una volta dentro l'appartamento della signora, avrebbe aggredito spingendola contro un suppellettile. La signora, vedova e con due figli, era sola in casa.

L'esame autoptico chiarirà le reali cause del decesso della vittima, trovata riversa a terra in una pozza di sangue; tuttavia non è tramontata del tutto l'ipotesi strangolamento. Pur essendo noto alle forze dell'ordine, sembrerebbe che Fabio Carinci non avesse mai dato in escandescenze.

Nell'ora di terrore e follia sarebbe rimasta ferita un'altra persona, atteso che l'aggressore avrebbe fatto irruzione in un altro appartamento dove all'interno c'erano due donne, che con non poche difficoltà erano riuscite a respingerlo e ad allertare il 112.

La tragedia di via Sergente Padovano fa il paio con l'omicidio di Michele Placentino avvenuto nella tarda serata del 2 febbraio in un appartamento di via Paolo VI, assassinato con due colpi di pistola. Delitto per il quale il principale indiziato è il cugino 50enne Michele Piano, in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

La sera dell'8 aprile San Giovanni Rotondo era stata teatro di un altro grave episodio: la bomba in pieno centro fatta esplodere davanti a una gioielleria di Corso Umberto I, quando cioè l'attività commerciale era in fase di chiusura e la strada era ancora frequentata da passanti e avventori. Durante la deflagrazione un dipendente dell'attività commerciale era rimasto lievemente ferito.

San Giovanni Rotondo è sconvolta dai tre gravi crimini consumati in appena quattro mesi. Più di un sangiovannese è convinto che il consumo di stupefacenti e di droghe pesanti sia uno dei fattori scatenanti di tutta un'altra serie di accadimenti che hanno macchiato la città di San Pio: "Ne gira troppa" si legge sui social.

Non a caso lo scorso anno il Comune che l'8 e il 9 giugno sarà chiamato a rinnovare sindaco e Consiglio comunale era stato al centro di due operazioni antidroga rilevanti: i sette arresti dell'operazione Dea (con il gruppo dei pusher che aveva tentato di incendiare l'auto di un carabiniere del posto) e le sette misure cautelari dell'operazione Radar.