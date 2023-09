Presunto omicida della tabaccaia condotto in caserma e interrogato: le immagini del suo arrivo

In seguito alle serrate indagini dei Carabinieri del comando provinciale di Foggia, era stato individuato, come presunto assassino di Franca Marasco, un marocchino 40enne residente a Foggia. Ma l'uomo, in seguito all'omicidio della tabaccaia di via Marchese de Rosa, si era reso irreperibile, finché le indagini non hanno portato i Carabinieri a Napoli dove, nella tarda serata di ieri, l'uomo è stato fermato.

In nottata il nordafricano è giunto al comando provinciale dei Carabinieri di Foggia per essere interrogato al fine di poter capire quale sia stato il movente che ha spinto l'uomo a sferrare 3 coltellate tra gola e torace alla tabaccaia 72enne per poi non rubare l'incasso.

Nel frattempo si attende, prevista per la prossima settimana, l'autopsia sulla donna mentre il coltello utilizzato per l'omicidio, abbandonato a qualche metro dalla rivendita dallo stesso assassino, sarà analizzato dai Ris di Roma.