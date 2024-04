CARABINIERE MORTO

L'abbraccio del Manfredonia al papà del carabiniere Pastore: "Profondo e toccante"

Al Miramare di Manfredonia il giro di campo per Francesco Pastore, il maresciallo dei carabinieri in servizio a Campagna morto a Eboli in un incidente stradale insieme al collega Francesco Ferraro