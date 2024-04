SICUREZZA

Via libera ai progetti di videosorveglianza in 16 comuni del Foggiano

I progetti, corredati dal parere favorevole del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, saranno immediatamente trasmessi al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno che ne valuterà in via definitiva l'ammissibilità al finanziamento