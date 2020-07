Esodo estivo, il Covid non ferma i vacanzieri: primo weekend da 'bollino rosso' in autostrada

Primo weekend da 'bollino rosso' sulle autostrade italiane. Le preoccupazioni relative all'emergenza Coronavirus, infatti, non sembrano preoccupare i vacanzieri: in migliaia si metteranno in viaggio tra oggi e domani in quello che a tutti gli effetti è il primo weekend di esodo estivo.

Le previsioni sul traffico in autostrada fotografano come maggiormente critici i primi due fine settimana di agosto (1-2 e 8-9 agosto), che potrebbero essere anche da 'bollino nero', con una lieve diminuzione per gli ultimi due fine settimana del prossimo mese. Secondo le proiezioni, sull'autostrada A4 sono attesi circa 130mila veicoli, tanto che sono stati sospesi alcuni cantieri per evitare congestioni in vista dei forti flussi di traffico.

Ma quali saranno i weekend da bollino nero? Secondo le previsioni, il primo da 'evitare' per i viaggiatori sarà quello dell'1 e 2 agosto, anche se maggiore attenzione va data a quello successivo, dell'8 e 9 agosto, in cui i sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Viabilità e Sla Cisal hanno annunciato uno sciopero nazionale delle autostrade domenica 9 agosto e lunedì 10. Lo sciopero sarà di 4 ore, e riguarderà il 9 il personale dei caselli e il 10 il personale amministrativo e commerciale.

Lo sciopero è stato indetto a causa del ''ricorso eccessivo alla cassa integrazione e le modifiche unilaterali a orari e turni di lavoro rispetto alle previsioni del contratto nazionale, che in alcune concessioni hanno avuto conseguenze sul servizio agli utenti, per il mancato rispetto delle norme del Ministero dei Trasporti sui presidi minimi dei caselli. Una situazione aggravata dall'emergenza pandemia, che ha penalizzato occupazione e redditi del settore, dall'incertezza per l'assegnazione delle concessioni scadute, e dalla situazione di Aspi".

Secondo Viabilità Italia, il vero giorno da ''bollino nero'' sarà sabato 8 agosto, mentre nei successivi weekend la viabilità tornerà ad essere da 'bollino rosso'. Superato il fine settimana di Ferragosto, in quelli del 22-23 e del 29-30 agosto si concentrerà tutto il traffico di rientro.