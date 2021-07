La Capitanata ‘festeggia’ tre comuni Covid Free: zero contagi a Lucera, Carpino e Cagnano Varano. Nel primo caso, l’annuncio è stato dato dall'ex sindaco e attuale consigliere regionale, Antonio Tutolo: "Anche l'ultima nostra concittadina positiva al Coronavirus si è negativizzata".

"Pertanto - continua Tutolo - possiamo dire che oggi Lucera è covid free. Speriamo che presto tutto il mondo sia Covid free, perché la voglia di spensieratezza e libertà è tanta, e la meritiamo". La cittadina federiciana, lo ricordiamo, fu interessata da una ondata di contagi e focolai che, subito dopo le festività pasquali, fecero impennare il numero dei contagiati dal virus.

I dati del Dipartimento di Prevenzione della Asl Fg hanno spostato in ‘zona bianca’ anche Cagnano Varano: “Alle ore 14:00 di quest'oggi i casi attualmente positivi risultano 0”, ha annunciato il sindaco Michele Di Pumpo, che mette in guardia la popolazione: “Zero, non significa dimenticare tutte le precauzioni fino ad ora avute, perché, purtroppo, il Covid è ancora in circolazione e soprattutto le varianti. Vaccinarsi è ora più che mai importantissimo”.

E’ Covid-Free anche Carpino. Nel dare l’annuncio, il sindaco Rocco Di Brina smentisce anche la presenza di casi di variante Delta in circolazione: “Sono soggetti che sono stati monitorati e risultati negativi al tampone. Ad oggi, quindi, non abbiamo casi di positività accertate nel paese. Ma questo non ci deve far abbassare la guardia. Il virus circola e le varianti ci impongono di stare sempre attenti”.

