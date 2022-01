Foggia, "eliminata" sanificazione anti-covid sui mezzi in officina. Il sindacato dei ferrovieri: "Così si facilita il contagio"

Secondo quanto riporta in una nota la segreteria provinciale dell'Ugl ferrovieri, Trenitalia avrebbe deciso di eliminare la sanificazione giornaliera dei mezzi presso l'officina O.m.c. M.l. effettuata da una ditta appaltatrice, per una questione di risparmio economico: "Così si facilita il contagio tra le maestranze" tuona la sigla sindacale. Sui mezzi di sollevamento a forche o muletti si alternerebbero però più di un lavoratore. Non verrebbero forniti nemmeno i guanti monouso."Vi provvedono i dipendenti".

Altra nota dolente denunciata dall'Ugl ferrovieri, la gestione del controllo green pass ai varchi di accesso e il ricorso allo smart working per gli impiegati degli uffici. Secondo il sindacato, per il controllo della certificazione verde si creerebbero disagi e lunghe file in quanto vi sarebbe una sola risorsa - già addetta alle attività di portierato - che effettuerebbe anche il controllo a quasi 300 lavoratori tra dipendenti Fs e ditte appaltatrici. "Appena entrato in vigore il green pass vi erano due risorse, ora invece, vi è una sola persona, che svolge anche il compito di portinaio. Si creano disagi e assembramenti, ritardi e lunghe file di camion".

Per la questione dello smart working - "anche a seguito di normative vigenti e ordini di servizio interni a Trenitalia che prevedono di ridurre la presenza negli uffici con una media di un giorno in presenza e quattro in modalità agile" si legge nella nota stampa - il responsabile dell'impianto avrebbe solo due giorni. Come sindacati abbiamo già proclamato uno sciopero in data 3 dicembre 2021 per motivi inerenti la sicurezza.