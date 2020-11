Scatta l'obbligo di catene da neve e pneumatici invernali: l'elenco delle strade provinciali e statali della Capitanata

Con l'ordinanza numero 21, il settore viabilità della Provincia di Foggia, ha disposto l'obbligo per i veicoli di munirsi e/o di avere a bordo catene da neve o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio a partire dal prossimo 15 novembre e fino al 15 aprile 2021.

Durante il periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Nell'ordinanza di Anas invece, le strade per le quali sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali, in quanto maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio, saranno le seguenti: strada statale 100 Di Gioia Del Colle dal km 12,700 al km 66,600, strada statale 17 Dell'Appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico dal km 305,170 al km 318,000 , strada statale 17 Dell'Appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico dal km 273,379 al km 284,000, strada statale 170 Dir./A Di Castel Del Monte dal km 0,000 al km 15,070 172, strada statale 172 Dei Trulli dal km 1,012 al km 60,400, strada statale 172 Dir. Dei Trulli dal km 0,000 al km 12,000, strada statale 17 Var Variante Di Volturara dal km 0,000 al km 14,250, strada statale 272 Di S. Giovanni Rotondo dal km 11,100 al km 21,860, strada statale 272 Di S. Giovanni Rotondo dal km 33,350 al km 56,600, strada statale 272 Di S. Giovanni Rotondo dal km 24,450 al km 29,750, strada statale 369 Appulo Fortorina dal km 0,000 al km 7,200, strada statale 655 Bradanica dal km 31,000 al km 40,865, strada statale 692 Tangenziale Ovest Di Lucera dal km 0,000 al km 3,878, strada statale 693 Dei Laghi Di Lesina E Varano dal km 30,000 al km 60,400, strada statale 7 Via Appia dal km 591,741 al km 627,250, strada statale 750 Della Foresta Umbra dal km 0,000 al km 6,350, strada statale 89 Garganica dal km 76,270 al km 153,500, strada statale 89 Dir./B Garganica dal km 0,000 al km 11,832, strada statale 90 Delle Puglie dal km 48,320 al km 67,200, strada statale 93 Appulo Lucana dal km 16,000 al km 20,750, strada statale 96 Barese dal km 57,350 al km 113,000, strada statale 99 Di Matera dal km 1,900 al km 10,420 e strada statale 99 Racc. Di Matera dal km 0,000 al km 1,040

Per queste tratte l’obbligo sarà segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale.