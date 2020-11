C'è il nuovo Dpcm: la Puglia è 'zona arancione'. Coprifuoco dalle 22, stretta su bar e ristoranti, divieti e autocertificazione

Entrerà in vigore dalla mezzanotte del 5 novembre il nuovo Dpcm anti-Covid firmato la scorsa notte dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Sarà valido, salvo ulteriori decreti e misure stringenti, fino al prossimo 3 dicembre.

L'Italia viene divisa in tre fasce: verde, arancione e rossa, dove dovrebbero esserci Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d'Aosta. E forse la Campania. La Puglia è 'zona arancione' con Sicilia, Liguria e probabilmente il Veneto

A livello nazionali, sarebbero stati confermati, rispetto alla bozza, il coprifuoco dalle 22 alle 5 (in quelle ore si potrà circolare solo per motivi validi, di salute, lavoro o urgenze), la capienza massima al 50% per i trasporti, la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori e la mascherina obbligatoria in classe per i più piccoli.

L'altra novità è rappresentata dal ritorno dell'autocertificazione. Il nuovo dpcm prevede inoltre la chiusura dei musei e dei centri commerciali nel week-end. Sarebbero salvi, per ora, parrucchieri ed estetisti.

Nelle Regioni “arancioni” (fascia di rischio medio), oltre alle misure nazionali, ci dovrebbe essere la serrata di bar e ristoranti, gelaterie e pasticcerie, e il divieto di “ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati in un comune diverso da quello di residenza” salvo esigenze di lavoro, studio, salute e necessità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si attende la pubblicazione del Dpcm sulla Gazzetta Ufficiale.