A Campomarino la nuova stazione è realtà: modifiche alla circolazione ferroviaria da e per Foggia

Si sono conclusi i lavori di ammodernamento dell’infrastruttura nella stazione di Campomarino.

Circa 90 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese appaltatrici hanno realizzato l’adeguamento del modulo a 750 metri per i treni merci del primo binario e dei marciapiedi, sostituito e riposizionato i deviatoi e rinnovato gli impianti di trazione elettrica. Rinnovati anche gli impianti di segnalamento collegati all’Apparato Centrale Computerizzato che comanda e controlla la stazione e riconfigurato il Sistema di Controllo Marcia Treno per aumentare la velocità dei treni in transito.

L’intervento rientra nel piano di potenziamento del trasporto ferroviario merci che Rfi sta portando avanti con l’adeguamento a standard europeo dei Corridoi Ten-T. Investimento complessivo circa 8,5 milioni di euro. Previste nella giornata di sabato 6 luglio alcune modifiche alla circolazione per consentire l’attivazione del nuovo impianto

Sabato 6 luglio saranno interessati il treno regionale 23706 in partenza da Foggia alle 20.48, che verrà cancellato. In alternativa è prevista corsa del bus BA 714 in partenza allo stesso orario dal piazzale di stazione. Il treno regionale 23702 partirà da Foggia alle 14.41 e arriverà a Termoli alle 16.09 con esclusione della fermata di Campomarino. Il treno regionale 23703 partirà da Termoli alle 7.33 e arriverà a Foggia alle 8.58. Anche in questo caso verrà esclusa la fermata di Campomarino

"Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida"

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), su App Trenitalia, al numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie/Self-Service e presso i desk assistenza delle stazioni ferroviarie.