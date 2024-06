Tempesta di vento e pioggia sul Gargano: downburst spazza via tutto, "sembrava la fine del mondo"

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di oggi 13 giugno sul Gargano, dove era prevista una allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico per temporali.

Rami spezzati, grandine, allagamenti e disagi alla viabilità sono stati registrati in diversi comuni del Gargano Nord, in particolare a Vieste e Peschici, ma anche a Vico del Gargano. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e volontari di protezione civile per la messa in sicurezza delle zone colpite.

"Sembrava dovesse finire il mondo" commenta a Foggiatoday un uomo sorpreso dalla tempesta di vento e pioggia.

Molto probabilmente si è trattato del fenomeno meteorologico downburst, o raffica discendente, vale a dire forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale. La velocità raggiunta dalle folate è stata fortissima, atteso che sono stati abbattuti alberi, divelti pannelli e spazzato via parecchi oggetti.

Eloquenti le immagini che ci arrivano da Pineta Marzini.