Nubifragio sul Gargano, si fa la conta dei danni: alberi caduti e frana a Vieste, strade comunali chiuse a Vico

Gli effetti del violento nubifragio abbattutosi ieri sera sul Gargano Nord sono ancora visibili e si protrarranno anche per le prossime ore. Tra i comuni più colpiti c'è sicuramente quello di Vico del Gargano.

La strada provinciale Vico-San Menaio-Calenella è stata ripristinata nella tarda serata di ieri. Mentre resteranno chiuse al traffico le strade comunali in agro del comune vichese. Per la giornata di oggi, infatti, resta in vigore il divieto di transito nelle strade comunali Scaramuzzo, Montelongo, Passarella, Via Valle delle Noci, via del Carbonaio-via San Michele, e nella strada comunale Particchiano e Chianche Lisce.

Sempre nella giornata di ieri, il primo cittadino aveva disposto anche la chiusura del cimitero comunale per motivi di sicurezza.

La tempesta ha fatto danni anche nel comune di Vieste, dove il concerto e lo spettacolo dei fuochi pirotecnici per la festività di Sant'Antonio sono stati annullati. La solenne processione è stata rinviata a domenica, come fa sapere il Comitato festività Sant'Antonio da Padova.

La protezione civile 'Pegaso' e i volontari Gev sono intervenuti in diverse zone del comune garganico: a piazza Santa Maria, in Contrada Petto, Contrada Santo Stefano e Contrada Costella per la caduta di alberi. Interventi anche in Località Piano Grande con l'utilizzo di una idrovora, mentre in via Sant'Eufemia ha deduto un tratto di asfalto.