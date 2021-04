Nove auto 'Giulietta' di ultima generazione: è l'arma in più della polizia foggiana contro la criminalità e l'illegalità

La questura di Foggia 'festeggia' i 169 anni della polizia con l'arrivo di 9 nuove auto per incrementare il controllo del territorio. Nella giornata di domani, infatti, a Foggia e in tutte le questure d’Italia avrà luogo la celebrazione dell’anniversario del 169° anno della fondazione della Polizia di Stato che si svolgerà in forma molto semplice, all’interno del piazzale della struttura di via Gramsci.

In concomitanza con tale anniversario, alla questura di Foggia e ai Commissariati della Provincia sono state assegnate 9 autovetture Alfa Romeo “Giulietta” di ultima generazione, che saranno impiegate per rafforzare i servizi di controllo del territorio.

La Polizia di Stato è presente in Capitanata con uffici della questura e dei commissariati di Cerignola, Manfredonia, San Severo e Lucera. Sono presenti inoltre a Foggia: la Polizia Ferroviaria, la Polizia Postale e la Polizia Stradale.

Quest’ultima è articolata nella Sezione di Foggia e nei distaccamenti di Cerignola e San Severo; sono presenti anche due sottosezioni: l’autostradale di Foggia e la Polstrada di Vieste.

Infine sempre nel capoluogo cittadino vi è la sede dell’autocentro, mentre a San Severo è presente il Reparto Prevenzione Crimine. Complessivamente circa 750 uomini e donne della Polizia di Stato al servizio dei cittadini. "