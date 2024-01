La folle notte di Capodanno: spaccate, furti, incendi, atti vandalici e feriti gravi

Decine di cassonetti della spazzatura dati alle fiamme, un 17enne ferito gravemente a una mano dallo scoppio di un petardo, una spaccata riuscita e un'altra tentata, un parco letteralmente vandalizzato e circa quaranta interventi del comando dei vigili del fuoco di via Napoli.

Questo il bilancio, ancora parziale, della folle notte di Capodanno che ha tenuto impegnati gli operatori del 115 e le forze dell'ordine.

In via De Petra ignoti, durante i festeggiamenti, hanno distrutto gli arredi di Parco Ricci, zona Macchia Gialla: sono state fatte saltare in aria le panchine di nuova installazione e i cestini per la spazzatura. In via Annino Gentile ha preso fuoco una tenda da esterno, mentre in via La Torre, zona Comparto Biccari un'auto è stata avvolta e distrutta dalle fiamme.