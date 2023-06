Nove anni dal crollo di via De Amicis: Foggia non dimentica le tre vittime della tragedia

Erano le 3.50 circa, nella notte tra il 2 e il 3 giugno, quando un forte boato ha sventrato una palazzina di via De Amicis a Foggia, al civico 22.

Una fuga di gas ha spezzato subito due giovani vite: Giuseppina Fiore, di 29 anni, e Luigi Veneziano di 37, sposati, sono morti nell'esplosione, mentre Antonio Morelli, 85 anni, rimasto ustionato, non ce l’ha fatta dopo due settimane di agonia.

Il bimbo della coppia è stato estratto vivo dalle macerie. Il piccolo, di appena tre anni, era stato ritrovato tra le braccia della mamma. Un miracolo.

Nel nono anniversario del tragico crollo di via De Amicis, altra profonda ferita per la città, come ogni anno, il Comune di Foggia ha commemorato le vittime con la deposizione di una corona.

Questa volta, a presenziare la cerimonia non è stato un componente della terna commissariale ma un dirigente, il capo di Gabinetto, Giuseppe Marchitelli. Alla commemorazione hanno partecipato i parenti delle vittime.