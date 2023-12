Primo giorno davanti alle scuole dei nonni vigili: "Dopo tre anni siamo di nuovo qui per i piccoli studenti"

Quando sembrava che non ci fosse più un futuro per il gruppo di Nonni vigili, la nuova amministrazione, con attenzione nei loro confronti, ha dato l'input per rimettere in moto la macchina organizzativa e, in pochi giorni, Comune e Comando di polizia locale di Foggia si sono attivati per reintegrare questo valore aggiunto alla nostra città.

Da questa mattina, puntuali, alle 8 si sono recati davanti alle 5 scuole (Manzoni, Catalano, San Pio X, Leopardi e Garibaldi) per assistere i bambini che entrano a scuola. Alle 13 di nuovo al lavoro per un'uscita in sicurezza. E il portavoce Domenico Giannasso lancia un appello: "Chiunque, dai 50 ai 75 anni che abbia tempo da dedicare a questa nobile causa è il benvenuto".