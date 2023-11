Il Prefetto rafforza la squadra dei commissari a Manfredonia: "Situazione amministrativa complessa"

Evidentemente la sola presenza del viceprefetto vicario Rachele Grandolfo, nuovo commissario prefettizio per la gestione del Comune di Manfredonia dopo la sospensione del Consiglio comunale disposta il 30 ottobre, non basta a risolvere gli aspetti di particolare complessità che la situazione amministrativa dell'Ente - come riporta il Prefetto Maurizio Valiante - presenta.

Per questo motivo, su richiesta di Grandolfo - che ha fatto parte della commissione straordinaria di Foggia durante il periodo di scioglimento del Comune per infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso - in suo supporto sono stati nominati due dirigenti in servizio presso la Prefettura di Corso Garibaldi, entrambi in qualità di sub-commissario: il viceprefetto Nicolina Miscio con funzioni vicarie, la collega Angela Barbato con compiti di supporto e collaborazione.