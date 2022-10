Processo 'Decimabis', inflitti due secoli di carcere alla 'Società Foggiana': 16 anni a Moretti

Società Foggiana condannata ad oltre due secoli di carcere. E’ quanto ha stabilito il gup di Bari all’esito del processo ‘Decimabis’ alla mafia foggiana, che si è celebrato con la formula del rito abbreviato nell’aula bunker di Bitonto. Una trentina gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato, altre 13 sono attualmente in attesa di giudizio a Foggia.

Il maxi-processo, nel complesso, vede imputati 43 soggetti (il 44esimo è deceduto la scorsa estate) ritenuti gregari o affiliati ai clan mafiosi foggiani: sono accusati, a vario titolo, per reati che vanno dall'estorsione all'usura, in alcuni casi gravati dal metodo mafioso. Tra gli imputati, figurano anche i nomi di boss e capi-batterie, come Pasquale Moretti e Federico Trisciuoglio, deceduto la settimana scorsa a seguito di una malattia (per lui i reati si intendono estinti).

Il processo è iniziato il 16 settembre scorso e scaturisce dall’operazione di polizia che, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia, dalla Direzione Distrettuale di Bari e dalla Procura foggiana, ha portato a decine di arresti determinanti nell'intervento sulla 'Società', la mafia del capoluogo di Foggia. L'operazione, inoltre, mise in evidenza, tra l'altro, la spregiudicatezza e l'efferatezza della criminalità foggiana colpita nelle sue principali articolazioni, ovvero le batterie Trisciuoglio-Tolonese, Sinesi-Francavilla e Moretti-Pellegrino-Lanza.

Nel dettaglio, il Tribunale di Bari, nella persona di Valeria Isabella Valenzi, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, condannando:

Aprile Alessandro, alla pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione, nonché al pagamento di 10.667 euro di multa;

Cannone Michele, alla pena di 2 anni di reclusione e 500 euro di multa;

Capotosto Alfonso, alla pena di 2 anni di reclusione e 500 euro di multa;

Checchia Aldo, alla pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione;

Consalvo Marco Salvatore, alla pena di 8 anni di reclusione;

D’Amato Emilio Ivan, alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione e 3.333 euro di multa;

D’Angelo Tommaso Alessandro, alla pena di 11 anni e 2 mesi di reclusione;

Folliero Giuseppe, alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione;

Frascolla Antonio Riccardo Augusto, alla pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione;

Frascolla Gioacchino, alla pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione;

Ernesto Gatta, alla pena di 2 anni di reclusione e 1000 euro di multa;

La Gatta Domenico, alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione e 4mila euro di multa;

Miranda Antonio, alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione;

Moretti Pasquale, alla pena di 16 anni di reclusione;

Moretti Rocco, alla pena di 10 anni di reclusione;

Narciso Ivan, alla pena di 5 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 1.111 euro di multa;

Palumbo Benito, alla pena di 8 anni di reclusione;

Palumbo Raffaele, alla pena di 6 anni e 4 mesi di reclusione e 4.333 euro di multa;

Perdonò Massimo, alla pena di 3 anni di reclusione e 3.000 euro di multa;

Pesante Francesco, alla pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa;

Ragno Sergio, alla pena di 7 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione;

Rollo Giovanni, alla pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione;

Salvatore Antonio, alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e 3.333 euro di multa;

Tizzano Francesco, alla pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione e 3.667 euro di multa;

Valletta Nicola, alla pena di 12 anni e 8 mesi di reclusione;

Verderosa Antonio, alla pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione;

Verderosa Carlo, alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione;

Villani Patrizio, alla pena di 3 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione;

Estinti i reati ascritti a Trisciuoglio Federico, deceduto pochi giorni prima il pronunciamento del giudice.