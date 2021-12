Birka e Christian, si chiamavano così i piccoli di 2 e 4 anni morti in un inferno di fiamme

Si chiamavano Birka e Christian i fratellini di due e quattro anni trovati senza vita, completamente carbonizzati, all'interno di una baracca distrutta da un incendio nel campo nomadi alla periferia di Stornara sulla strada per Cerignola. Il campo, teatro della tragedia, apparterrebbe a un privato. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che avrebbero ascoltato alcune persone che vivono nell'insediamento, la maggior parte di etnia bulgara, come le vittime.

Sui corpicini dei due bambini potrebbe essere disposta l'autopsia, mentre ai vigili del fuoco il compito di hiarire da dove si è scatenato l'inferno di fiamme, se da una stufa a legna o in altro modo. Resta da chiarire anche se Birka e Christian siano morti intrappolati nel rogo oppure per via delle esalazioni da monossido di carbonio. In quel momento il padre era al lavoro, mentre la madre nel ghetto ma lontano dalla baracca (le immagini video).

Lunedì mattina presso la Prefettura di Foggia dovrebbe svolgersi il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.