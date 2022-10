Le 13 "impenetrabili" piazze di spaccio di San Severo: agenti 'undercover' svelano chi e come le gestisce

L'operazione Troy con la quale la Polizia di Stato ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dall’ufficio Gip del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura a carico di 43 persone gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in definitiva ha confermato il ruolo strategico che San Severo occupa nella mappa delle mafie foggiane, vale a dire di epicentro delle dinamiche criminali della provincia nel traffico degli stupefacenti con proiezioni anche extraterritoriali, grazie ai forti legami con la Camorra, la ‘Ndrangheta e la criminalità albanese.

Nella città dell'Alto Tavoliere due agenti di polizia 'undercover' si sono infiltrati nei 'fortini della droga' riuscendo, nel giro di 10 mesi, ad identificare i presunti gestori. Le decine di acquisti di droga di diversa natura e qualità, hanno fatto emergere una situazione a dir poco allarmante esistente su tutto il territorio del comune dauno, dove a qualsiasi ora del giorno e della notte è possibile approvvigionarsi di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente. E di farlo con estrema facilità.

Nella richiesta di convalida e contestualmente di applicazione di misura cautelare, vengono evidenziati gli acquisti di droga simulati da parte degli operatori sotto copertura - "in questo modo riscontrando la stabilità che caratterizza l’attività illecita ed escludendo che quanto accertato possa considerarsi frutto di una scelta occasionale ed estemporanea degli indagati" - che seppur limitati a quantitativi solitamente destinati all’uso personale, hanno consentito di far emergere un vero e proprio fenomeno criminale che vede coinvolti gruppi di soggetti costantemente impegnati nell’attività di spaccio.

Gli agenti undercover hanno verificato direttamente l’ampia disponibilità di ulteriori e certamente più rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa qualità e natura. "Del resto la professionalità che caratterizza le condotte dei prevenuti risulta comprovata dai dispositivi installati al fine rendere vanno ogni tentativo delle forze di polizia di accedere ai locali indicati in flagranza del reato".

Tutti i locali sono blindatissimi, dotati di telecamere di sorveglianza e dispositivi di sicurezza così da rendere vano qualsiasi intervento 'ordinario' da parte delle forze di polizia.

In molte delle piazze individuate ci sono bracieri e stufe accesi anche nelle calde giornate estive al fine di distruggere le sostanze stupefacenti in caso di irruzione di polizia e carabinieri. Gli ingressi sono consentiti solo previo riconoscimento. Spesso, per accedervi, occorre superare cancelli in ferro o porte che vengono bloccate con sistemi sicuri e di difficile effrazione.

La possibilità di reperire sostanze stupefacenti in ogni ora della giornata, "appare sintomatico della dedizione degli indagati all’attività illecita in contestazione; evidentemente eletta a fonte prevalente, se non esclusiva, del loro sostentamento e stile di vita. Circostanza evidentemente incompatibile con il riconoscimento di una limitata pericolosità degli stessi e, invece, significativa dell’assoluta gravità dei fatti anche in ragione della spregudicatezza e senso di impunità con cui vengono commessi" si legge.

Le piazze di spaccio del quartiere San Berardino

Nel quartiere di San Bernardino - secondo quanto riportato dagli agenti sotto copertura - vi sarebbero almeno cinque piazze di spaccio.

Quella per la quale è accusato Estifanos Andom Tewelde, è situata di fronte all'abitazione dove si è verificata l'aggressione a Vittorio Brumotti e della troupe di Striscia La Notizia. L’ingresso del locale è “protetto” da un robusto cancello di colore grigio. Lateralmente c'è un altro varco per entrare.

La piazza che gestirebbero invece Gianni Vernucci e Anna Rita Zaccharia, si troverebbe all'interno della loro stessa abitazione, nei pressi della palazzina dei noti fatti di cronaca. L’ingresso è costituito da un atrio protetto da un muretto in mattoni e pietre, dell’altezza di circa un metro, nonché da una cancellata di colore grigio.

Una terza 'rivendita' farebbe capo ad Angelo Marinelli. E' situata al primo piano di uno stabile, il cui ingresso è protetto da un portone di colore grigio, mentre una delle finestre dell’abitazione si affaccia sul vialone principale del quartiere. E’ presente un sistema di videosorveglianza.

Quella che gli inquirenti attribuiscono a Daniele Guerrieri e V.G., è situata all’interno di una stretta via. Il locale è’ protetto da un cancello di ferro rivestito da una finta siepe, oltrepassato il quale ci si trova in un atrio “a cielo aperto” in cui è presente un cane di una razza pericolosa e una porta dalla quale si accede nella stanza. Dentro c'è una stufa a legna - accesa H24 - collegata ad una canna fumaria, un carrello pieno di legna da ardere - utilizzato solitamente nei centri commerciali per riporre la spesa - e un monitor di colore nero su cui ci sono due inquadrature che permettono la visualizzazione della strada esterna al locale. Il posto è vigilato da un sistema abusivo di videosorveglianza, visionabile dall’interno. La piazza di spaccio è conosciuta con il nome di “gabbiotto”.

Il 'mercato' che gestirebbero Anna Maria Marinelli e Sabrina Rosanna Salvatore è ubicato in piazzale San Bernardino. Protetto da una cancellata, è dotato di un sistema di videosorveglianza, il cui monitor riporta le immagini della strada esterna all’abitazione.

La droga nel quartiere 'Fort Apache'

Fort Apache - ribattezzato così per i numerosi episodi di cronca quali droga, omicidi, agguati e danneggiamenti - è un complesso popolare situato nella zona periferica Nord di San Severo, in 'via Fortore', in aperta campagna. Ci sono dieci palazzoni a sei piani suddivisi su due file separate da un chiostro interno, comune a tutti i palazzi. Ciascuno è contraddistinto da un numero e una lettera. Per quanto riguarda l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nel complesso popolare sono state individuate due distinte piazze sui due lati opposti, in via Gentile e in via Nigri.

La prima è stata organizzata in un locale abusivo ricavato all’interno del porticato situato a piano terra. L'ingresso è protetto da un cancello in ferro e da una porta blindata; ed è controllato e vigilato da ragazzi con funzione di vedette, nonché da un sistema di videosorveglianza le cui telecamere sono occultate e non facilmente visibili. Il locale abusivo è dotato di uno schermo grande con quattro riquadri collegati a quattro telecamere (non visibili dall’esterno del locale e perfettamente occultate) che riprendono l’ingresso del cancello e della palazzina, ovvero la parte interna del perimetro di via Gentile (compresi gli accessi esterni delle palazzine), la parte esterna dell'altro stabile e via Gentile, lato apposto agli ingressi delle palazzine. Dentro ci sarebbe una stufa elettrica. C'è anche un interruttore che apre il portone d’ingresso.

A dedicarsi allo spaccio sarebbero Mirko Scotece, Alessio Vaglia, Daniele Cercone e Antonio Di Noia, che monitorerebbero costantemente l’esterno del locale attraverso la visualizzazione dell’impianto abusivo di videosorveglianza. Il 'cliente', a quale viene permesso di entrare solo previo riconoscimento effettuato dall’interno mediante le telecamere “di sorveglianza", oltrepassa prima il cancello in ferro e poi la porta blindata posta a protezione del locale (che viene richiusa a chiave dall’interno). La sostanza stupefacente da cedere è riposta all’interno di una cassetta in metallo di colore azzurro, al cui interno i pusher ripongono anche i proventi dell’attività di spaccio. Il grosso della sostanza è invece riposto all’interno di un armadio situato a ridosso della finestra del locale. Dopo la cessione, il 'cliente' è invitato ad uscire, non prima però di aver controllato ’area esterna.

La seconda piazza di spaccio, quella di via Mario Carli, si trova in un locale abusivo ricavato all’interno del porticato di una palazzina il cui ingresso è posto su via Nigri, più precisamente al piano terra, sotto ad un porticato, di lato al portone d’ingresso della scala. E' presente anche una gigantografia di Giacomo Perrone, riportante la scritta 'The King', l'uomo deceduto il 2 febbraio 2021 a seguito delle ferite d’arma da fuoco riportate un mese prima in un agguato avvenuto proprio nel rione popolare di via Mario Carli.

Il locale è protetto da due porte costituite artigianalmente da lastre di ferro disposte a distanza di circa tre metri l’una dall’altra. La piazza di spaccio è monitorata da telecamere che inquadrano l’ingresso del locale, l’ingresso del portone della palazzina, nonché l’intera via Nigri e il cortile interno comune a tutte le palazzine.

In fondo all'unica sala, sulla sinistra, è posizionato un tavolo di medie dimensioni e un divano a due posti. Sulla destra c'è un monitor di grandi dimensioni, con nove riquadri video che riporta le immagini di tutto il perimetro esterno del locale nonché di tutte le vie limitrofe. Il locale è sprovvisto di citofono e/o campanello. All’interno sono posti degli interruttori per l’apertura delle due porte. Gli undercover avrebbero riscontrato anche l’operatività degli indagati Daniele Santacroce, Antonio Romano, Francesco Calò, Vincenzo Sabatino e Aurelian Sebastian Rogojina.

Quanto al modus operandi degli spacciatori attivi, il cliente giunge e bussa. Atttaverso le telecamere il pusher controlla preliminarmente se si tratta di una persona conosciuta, poi apre il primo portone della saletta (costituita da una lastra artigianale in metallo) tramite un interruttore elettrico posto all’interno del locale. Oltrepassata la prima porta, il consumatore è costretto a richiuderla e ad avanzare di qualche metro per trovarsi dinanzi ad una seconda porta in ferro. Il pusher, tramite un secondo interruttore (posto sempre all’interno del locale), apre la seconda porta permettendo così l’ingresso all’interno del locale abusivo, dove provvede a pesare la sostanza stupefacente con un bilancino elettronico, a confezionarla e a cederla dietro corrispettivo in denaro. La dose richiesta viene prelevata da una busta di medie dimensioni poggiata sul tavolo del locale. Effettuata la cessione, il pusher controlla l’esterno tramite le telcamere per permettere l’uscita dal locale del "cliente", raccomandandosi della chiusura di entrambe le porte.

Un pusher opera invece all’esterno del locale, procacciando i clienti e provvedendo a fargli recapitare la sostanza stupefacente richiesta. Ricevuto l’ordinativo, invita l'acquirente ad attendere per andare a reperire la sostanza che poi consegna in un luogo da lui stesso indicato. Alcune delle cessioni avvenivano all’interno di un orto situato di fronte al locale di spaccio.

L'attività di Vaglia

Le indagini hanno interessato anche il complesso di case popolari di via Giulio Cesare e l'attività di spaccio eseguita all'interno di un appartamento in uno stabile a tre piani, da parte di Alessio Vaglia.

Il rione situato nella zona Nord-Ovest della città incastonato tra via De Palma e via Morandi-Statale 16 ter, è composto da varie palazzine basse situate lungo la strada perimetrale che lo attraversa. Le abitazioni si trovano su ambo i lati della strada perimetrale che gira intorno ad un parco rionale. Per questo motivo il il quartiere è conosciuto come 'ferro di cavallo'. Ogni palazzo o abitazione è contraddistinto da un numero e una lettera. Alcune sono dotate di un giardino.

Lo spaccio di Nazario Cota

Quella di Nazario Cota è attiva nel quartiere 'Texas', situato nella zona periferica ovest della città dell'Alto Tavoliere, tra la sp 30 (strada che da San Severo porta alla vicina città di Torremaggiore) e via Guido Rossa. Il rione è composto da una strada principale - via Luisa Fantasia - che lo attraversa, intersecante sei traverse. Il luogo di spaccio è monitorato da telecamere poste in posizione elevata. Gli agenti 'undercover' hanno riscontrato che solitamente il “cliente” viene fatto entrare all’interno dell’androne condominiale dove viene concordata la cessione di sostanza stupefacente; il pusher lo invita ad uscire e a ritornare poco dopo. Nel frattempo provvede a ritirare la sostanza richiesta all’interno dello stabile stesso. Infine, Cota cede la sostanza stupefacente richiesta.

La piazza di Domenico Pupillo

Quella di Domenico Pupillo - che gestirebbe in concorso con Gabriella Russi, Salvatore Perillo e Antonio Pio Calò - è stata individuata nella quinta traversa del rione popolare 'Luisa Fantasia'. Anche qui l'ingresso del portone è monitorato da un sistema di videosorveglianza. Nel caso di specie il pusher opera all’interno dell’abitazione posta al piano rialzato avvalendosi di altri soggetti. Attraverso il sistema di videosorveglianza, Pupillo controllerebbe preliminarmente l’arrivo dei “clienti”, che vengono fatti entrare all’interno dell’androne condominiale dove viene concordata la cessione di sostanza stupefacente. Ricevuto l’ordinativo, comunica al suo complice, che esce dal retro dell’appartamento per recarsi in un luogo non individuato e poi ritornare (sempre dall’ingresso di dietro), consegnando la dose a Pupillo. Questi a sua volta la cede all’acquirente. Il metodo “ingegnoso” abbatte i rischi di un eventuale intervento delle forze dell'ordine.

La saletta di via Gargano

Contraddistinto da una freccia, il locale di spaccio è situato al piano terra ed è protetto da una grossa portavetrata che permette di vedere solo dall’interno verso l’esterno. La stanza si presenta con un lungo tavolo posto alla destra dell’ingresso; un monitor posizionato in alto a destra, con due riquadri che visualizzano l’esterno del locale; un altro tavolo posto alla sinistra della stanza; un mobile con degli scaffali, posto in fondo alla stanza, su cui è appoggiata la sostanza stupefacente nonché tutto l’occorrente per la pesatura ed il confezionamento della stessa.

A gestire il locale sarebbero Vincenzo Astuti, Pietro Cerrone, Michele Biccari, Alessio De Matteis, Andrea Cologno e Carmine Palumbo. Qui i pusher adottano ogni accortezza al fine di evitare “sorprese” da parte delle forze di polizia, a partire dalla scelta dei luoghi di spaccio, in zone “diverse” e lontane dai classici rioni popolari noti per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Organizzano periodicamente “uscite” a piedi, a bordo di monopattini, alla guida di auto e bici elettriche, per controllare la presenza di eventuali pattuglie.

Permettono l’ingresso nel locale solo ai “clienti” accreditati o al massimo presentati da persone fidate. All’interno controllano il loro arrivao sia attraverso la grande vetrata oscurata, sia attraverso il sistema di videosorveglianza. Dopo l’ingresso dell'acquirente, richiudono la porta a chiave, ruotando anche il chiavistello.

Prima di essere servito il 'cliente' deve elargire la somma di denaro. La preparazione della dose avviene in fondo alla stanza dove è posto un mobile di piccole dimensioni su cui è poggiata la sostanza stupefacente, nonché tutto l’occorrente per la pesatura e la preparazione della partita richiesta. Terminata la cessione, permettono l’uscita dal locale solo previo attento controllo delle telecamere esterne. All’occorrenza i pusher permettono la consumazione della sostanza stupefacente all’interno stesso del locale.

Lo spaccio in piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto

Un altro luogo in cui a San Severo è possibile rifornirsi con particolare facilità di sostanze stupefacenti è situato in piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, nell’abitazione posta all’ultimo piano dello stabile. L’appartamento - protetto da una grata in ferro di colore nero nonché dalla classica porta d’ingresso - è abitato dall’indagato Alessio Carlo D'Aloia, che durante il periodo in cui si è reso responsabile delle cessioni in argomento, era altresì sottoposto alla custodia cautelare degli arresti domiciliari proprio all’interno della predetta abitazione, a seguito del suo arresto in flagranza avvenuto il 23 maggio 2022. Il portone d’ingresso dello stabile in questione è monitorato da una telecamera posta all’esterno, con la visualizzazione delle immagini all’interno dell’appartamento.

D'Aloia si avvarrebbe della collaborazione del cugino di primo grado Severino Cascitelli, il quale effettuerevve le consegne dello stupefacente “a domicilio”. E, all’occorrenza, anche di Mario, Severino, Umberto Luminoso.

Quanto all’organizzazione dell’attività, anche qui i pusher controllano preliminarmente l’ingresso dei clienti all’interno della palazzina tramite il sistema di videosorveglianza appositamente installato. Il cliente sale fino all’abitazione dove trova una grata in ferro a protezione della stessa. Il pusher apre solo la porta d’ingresso dell’abitazione lasciando il cancello chiuso. Quindi il cliente effettua la richiesta dello stupefacente sul pianerottolo. Lo spacciatore lascia in attesa l’avventore e rientra nell’abitazione a preparare la sostanza stupefacente. Ritorna, riceve il corrispettivo in denaro ed effettua la cessione: il tutto attraverso le grate in ferro del cancello.

L’attività illecita dei fratelli Gernone

Altro luogo adibito allo spaccio di stupefacenti è stato individuato nella zona sud di San Severo, all’interno di un complesso di case popolari situate tra corso Amedeo D’Aosta, via Conte Verde e via Campanella. Nello specifico, il locale è un appartamento situato in corso A. D’Aosta. La piazza di spaccio viene gestita da Michele Gernone e Valentina Palumbo, i quali si avvalgono di Dennis Gernone (fratello Michele) e di un minore di anni diciotto. All’occorrenza, all’attività di spaccio parteciperebbe anche Mario Severino Umberto Luminoso in qualità di “procacciatore” di clienti.

Mentre la donna rimane stabilmente all’interno dell’abitazione, Michele Gernone perlustra il quartiere - a bordo di un ciclomotore – al fine di anticipare l’intervento delle forze dell'ordine. Il cliente, giunto nei paraggi dello stabile interessato, lo contatta e lui provvede a farlo salire presso il locale di spaccio dove Valentina Palumbo cede materialmente la sostanza.

In alcuni casi provvede lui stesso ad accompagnare il cliente presso la sua abitazione e a cedere la sostanza stupefacente. Per quanto riguarda il preliminare “contatto” - che spesso avviene in strada - avviene de visu oppure tramite contatto telefonico.