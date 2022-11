La spirale criminale con armi da guerra: chi sono i 17 arrestati della banda che assaltava i portavalori

Quindici cerignolani, un bitontino e un barese, 'professionalità criminali’ che passano di padre in figlio, come testimoniato da una intercettazione-chiave captata in occasione della rapina del 24 luglio 2020, in cui si assiste ad una sorta di passaggio del testimone dal padre al figlio: “Ora sto facendo gestire a te”, si sente nell’audio, “perché domani toccherà a te, capito?”.

Sono Vincenzo Mundo di Bitonto classe 1970, Christian Profeta classe 1994 di Bari e i cerignolani Giuseppe Bruno classe 1968, Salvatore Bruno classe 1997, Gianfranco Specchio classe 1974, Matteo Scarano classe 1996, Vito Spagnuolo classe 1996, Domenico Dimmito classe 1976, Vincenzo Iovine classe 1976, Francesco Compierchio classe 1996, Luca Giovanni Direse classe 1993, Pietro Raffaeli classe 1997, Pasquale Saracino 1974, Antonio Braschi classe 1978, Cosimo Attila Cirulli 1990, Francesco Di Meo classe 1978, Antonio Savino Merotta 1989, i nomi degli arresti nel maxi blitz della Polizia di Stato coordinato dalla Procura della Repubblica di Foggia, con il quale è stato smantellato un pericoloso sodalizio criminale dedito agli assalti ai portavalori, "tecniche patrimonio della mala cerignolana" come evidenziato dal direttore dell'Anticrimine Francesco Messina (guarda il video).

Sono stati tutti raggiunti da una ordinanza di misura cautelare in carcere perché "la notevole capacità a delinquere di cui sono espressione le condotte contestate ai prevenuti, fondano un pericolo non solo reale e concreto ma anche attuale di reiterazione di analoghe condotte delittuose, di pericolo di inquinamento probagorio e di fuga, anche alla luce della loro personalità, desumibile dall'esame delle loro concrete condizioni di vita e della loro biografia penale".

Pericoli che secondo il Gip Roberta Di Maria, "impongono il ricorso alla misura detentiva richiesta, quale unica misura idonea a porre l'indagato nella condizione di non commettere altri reati della stessa specie di quelli per cui si procede".

Inoltre, si legge nelle carte dell'inchiesta, "partendo dal presupposto che il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria e che, nel caso in esame, nonostante l'intervenuto arresto di alcuni dei sodali, non sussistono elementi che siano in qualche modo dimostrativi dell'avvenuto recesso del sodalizio di Giuseppe Bruno, Vincenzo Mundo, Salvatore Bruno, Gianfranco Specchio, Matteo Scarano, Francesco Compierchio, Vincenzo Iovine, Vito Spagnuolo, Domenico Dimmito, Giovanni Luca Direse, Christian Profeta, Pietro Raffaelli dall'associazione a delinquere, deve prendersi atto che al fine di interrompere la spirale criminale sia assolutamente necessaria l'applicazione di una misura cautelare".

Quindi, "l'attività investigativa ha portato alla luce lo spessore criminale degli indagati e la loro dedizione alla commissione di delitti della stessa specie senza soluzione di continuità, in un arco di tempo relativamente breve, con l'uso di armi, anche da guerra".

Per il giudice per le indagini preliminari "è evidente, inoltre, che gli indagati sono inseriti in un più ampio contesto criminale come deducibile dal fatto che sono in grado di rifornirsi in maniera stabile di armi, anche di tipo da guerra, autovetture rubate nonché di procurarsi punti di appoggio in vista degli assalti ai furgoni portavalori".