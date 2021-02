Narcotraffico nel Foggiano, i nomi degli arrestati nell'operazione di polizia 'Ultimo avamposto II'

Il gruppo, che poteva contare su basi operative e intermediari sia in Spagna che a Miliano, è stato smantellato nell'ambito dell'operazione di polizia 'Ultimo Avamposto II', coordinato dalla Dda di Bari

Narcotraffico, scoperto filo diretto che - via Spagna - collegava il Marocco al Foggiano con partite di hashish fino a 400 kg per rifornire i grossisti che alimentano le piazze dello spaccio di Capitanata. Il gruppo, che poteva contare su basi operative e intermediari sia in Spagna che a Miliano, è stato smantellato nell'ambito dell'operazione di polizia 'Ultimo Avamposto II', coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari.

All'esito dell'operazione è stato disposto il carcere per:

Hicham Hadduch, nato in Marocco il 08/10/1976, già detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Foggia;

Angelo Raffaele Corcelli, nato a Foggia il 28/02/1947;

Francesco Russo, nato a Cerignola il 17.09.1975, già detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Foggia;

Michele Scalera, nato a Cerignola (FG) il 25/08/1990;

Andrea Cardinale, nato a Foggia il 25/06/1994;

Giuseppe Cardinale, nato a Foggia il 03/08/1964;

Alessandro Piserchia, nato a Foggia il 05/07/1961;

Michele Piserchia, ato a Foggia il 12/04/1984;

Romeo Gaudiano, nato a Foggia il 21/02/1973;

Luigi Bentivoglio, nato a Lucera (FG) il 04/12/1985;

Sono stati disposti, invece, gli arresti domiciliari per Alessandro Balti, nato a Foggia il 28/01/1988. Tre soggetti colpiti dalla medesima ordinanza sono attivamente ricercati.