VIDEO - Cori di protesta, foggiani no 'green pass' e molti 'no vax' in corteo per le vie del centro: "La gente come noi non molla mai"

"La gente come noi non molla mai, la gente come noi non molla mai". Così circa duecento persone questa sera hanno attraversato il centro di Foggia, da piazza Cavour a piazza Cesare Battisti, per dire no al 'green pass'. A capo del corteo l'avvocatessa Margherita Matrella: "Sto lavorando da due anni contro questo sistema dittatoriale sanitario, è un provvedimento abominevole sotto tutti punti di vista". Il legale si è detta contrario anche al vaccino: "E' un orrore causato da sieri genici sperimentali".

Ai micfrofoni di Foggiatoday un'altra manifestante ha raccontato la sua esperienza con il Covid e il vaccino: "L'ho avuto a marzo, ho fatto una dose di Pfizer, da luglio non sto più bene, ho dolori alla testa lancinanti, tipo trombosi, non ne avevo mai sofferto prima".

"Stop alle dittature, obblighi e green pass, rivogliamo le nostre libertà" recitava uno striscione. "Riteniamo che il green pass sia uno strumento politico-economico e non medico". Così Fabrizio Laccetti, rappresentante del comitato 15 ottobre. "Siamo per la libertà di vaccino, qui ci sono tanti vaccinati, ma siamo per la libertà di scelta e il rispetto dell'individuo" (guarda qui il video).