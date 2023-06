Niente ferie per carenza di personale: nel carcere di Foggia la situazione precipita

I poliziotti del carcere di Foggia non trovano pace. Esasperati, secondo quanto riferisce Federico Pilagatti, starebbero presentando in massa - più di trenta in due ore - la richiesta di trasferimento in altre carceri, "poiché nel penitenziario del capoluogo dauno non si può più lavorare" rimarca il segretario del Sappe.

E non importa se questo dovesse provocare un allontanamento dalle loro famiglie. Ieri mattina è stato comunicato ai lavoratori che a causa della grave carenza dell’organico e del continuo arrivo di detenuti - 650 invece dei 360 previsti - non sarà possibile nemmeno fruire di qualche giorno di ferie. "La notizia ha scatenato la rabbia dei poliziotti già costretti a lavorare in condizioni massacranti in violazione della Costituzione, di leggi e contratti nonché di accordi sindacali per quanto riguarda gli orari di lavoro, i riposi, il congedo e quant’altro. Questo ennesima sopraffazione nei confronti di chi rischia seriamente la propria incolumità poiché entra nel carcere e non sa quando e se uscirà sano, ha fatto saltare i nervi a tanti poliziotti che in un primo momento avevano pensato a proteste molto più dure e clamorose che, avrebbero comportato delle conseguenze anche serie nei loro confronti"

"Il personale è stanco, stressato, deluso e maltrattato" tuona Pilagatti: "I poliziotti di Foggia in questi mesi, se non anni, c’è l’hanno messa tutta a portare a avanti con tanti sacrifici una barca che fa acqua da ogni parte nonostante fossero stati abbandonati dall’amministrazione penitenziaria regionale e nazionale, ora la resa dei conti è giunta, ed ognuno deve prendersi quelle responsabilità che il Sappe ha raccolto nell’esposto presentato mesi fa alla Procura della Repubblica".

Al viceministro Sisto e ai parlamentari foggiani e pugliesi, viene chiesto di intervenire concretamente: "Non è possibile che da anni la regione Puglia risulti essere la più affollata della nazione, con il minor numero di poliziotti e nessuno fa nulla".