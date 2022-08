Guerra alla mafia foggiana solo dopo la strage di San Marco. Gratteri: "Perché vi siete ribellati"

Sabato 27 agosto il Procuratore del Tribunale della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, accompagnato dalla sua scorta, ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Mattinata al termine del dibattito moderato da Giuliano Foschini - autore con Carlo Bonini di 'Ti mangio il cuore' - alla presenza del sindaco Michele Bisceglia, che gli ha consegnato il riconoscimento dopo la lettura delle motivazioni da parte della minisindaca del comune garganico. "Oggi segna un nuovo passo di un percorso di emancipazione dalle mafie e dalla costrizione delinquenziale che purtroppo il nostro territorio ha conosciuto in questi anni" ha detto il sindaco della città bianca, dove fino a qualche anno fa si aveva paura di pronunciare la parola mafia e di ammettere che il vero problema fosse la criminalità.

Secondo Nicola Gratteri la provincia di Foggia per tanti anni ha assistito a una criminalità organizzata feroce e violenta, mentre solo nell'ultimo periodo si starebbe strutturando in mafia. "E' violenta questa del Gargano perchè ha bisogno di essere riconosciuta e di affermarsi" ha precisato il magistrato. "Negli anni, se non si riuscirà a contrastarla in modo significativo, questa organizzazione mafiosa si sedimenterà e quindi sarà temuta dall'opinione pubblica. Nel momento in cui l'opinione pubblica la riconoscerà, a quel punto la mafia anche nel Gargano diventerà meno violenta rispetto ad oggi".

Alla domanda su come mai lo Stato abbia alzato il tiro contro la 'Quarta mafia' soltanto all'indomani dell'uccisione dei fratelli innocenti Luigi e Aurelio Luciani, uccisi in mezzo all'agguato mafioso al boss Mario Luciano Romito del 9 agosto 2017 a San Marco in Lamis, tanto da ritenerla il 'Nemico numero uno', Gratteri ha rivelato la sua verità, definendola, "purtroppo", come "l'unico giochino che funziona".

Vale a dire che "se in quella occasione c'è stata la risposta dello Stato, è perché l'opinione pubblica ha cominciato a ribellarsi e ad allarmarsi". Quindi, ha aggiunto, "paradossalmente il sistema si muove solo se un fatto viene scritto sulle prime pagine dei giornali più importanti d'Italia o viene ripreso dalla Rai. A quel punto il sistema Stato, cioè il potere politico, fa pressione sugli investigatori per accelerare e risolvere un caso perché sta destando proteste nel territorio". Per questo motivo il Procuratore ritiene fondamentale la presa di posizione dell'opinione pubblica, poiché, ha affermato, "il potere politico è molto sensibile alle proteste".

Secondo Nicola Gratteri mandare sui territori più uomini delle forze dell'ordine non è una soluzione. "Il problema è normativo" ha asserito. "Bisogna fare tante di quelle riforme, nel rispetto della Costituzione, fino a quando non diventi sconveniente delinquere". Tra gli argomenti trattati anche i temi della Riforma Cartabia, che Gratteri ha severamente bocciato, e del Pnrr rispetto al rischio delle infiltrazioni mafiose.