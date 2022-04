Strade colabrodo nel Foggiano, attivato piano di manutenzione straordinaria: 10 milioni per il Tavoliere

"Questa mattina ho effettuato un sopralluogo sulla SP 13 (Torremaggiore – Foggia) per verificare le condizioni attuali della strada che collega i comuni di Lucera, Foggia, San Severo e Torremaggiore, attraversando numerose aziende agricole. Purtroppo ho dovuto constatare che bisogna intervenire con opere mirate per ripristinare le condizioni di normale viabilità, dopo 10 lunghi anni di mancata manutenzione".

È quanto dichiara il presidente della Provincia Nicola Gatta, a margine del sopralluogo effettuato sulla Strada Provinciale 13, oggetto di numerose istanze e segnalazioni da parte dei residenti e titolari di aziende agricole, sulle precarie condizioni del manto stradale. Nell'occasione, Gatta ha anche incontrato alcuni residenti: "Gli interventi saranno finanziati con le risorse previste nel bilancio dell'Ente appena approvato, mediante due accordi quadro per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale a servizio del distretto agricolo, sia per le aree del Tavoliere Sud che per quello Nord, per un importo di 5 milioni di euro ciascuno. Continuiamo a lavorare per una Capitanata migliore".

"Siamo felici della visita del presidente Gatta che ha raccolto le nostre istanze, garantendoci interventi di manutenzione mirati e repentini", commentano i residenti.